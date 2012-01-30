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Строительство объектов саммита АТЭС идет по графику
Выделенные строителям объектов саммита АТЭС средства в этом году практически освоены, а строительство объектов идет по графику. Таков итог 2010 года, который подвели на двух итоговых совещаниях в ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ».
22 декабря 2010 г. в офисе ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ» прошло заседание межведомственного оперативного штаба (МОШ), на котором были подведены итоги строительства объектов cаммита АТЭС-2012 в 2010 году. Совещание прошло под председательством генерального директора ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» Евгения РОГОЗЫ. В совещании принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДВФО Александр ПОЛЕЩУК, представители администрации Приморского края, руководство г. Владивостока и дирекций-госзаказчиков строительства.
23 декабря в режиме видеоконференции прошло заседание Координационного совета при министре регионального развития РФ: часть участников совещания находилась во Владивостоке, в офисе ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ», часть, вместе с министром регионального развития РФ Виктором БАСАРГИНЫМ, - работала в офисе Минрегиона РФ в Москве. Один из главных вопросов совещания - освоение строителями бюджетных средств, выделенных на 2010 г.
Как отметил Евгений Рогоза, в 2010 г. положенное финансирование было выделено в полном объеме - 210 млрд рублей дошли до госзаказчиков и генподрядных организаций и в течение года были освоены (в том числе, за счет недавно принятого решения об авансировании работ в размере 50% от суммы контракта).
С учетом последних изменений, внесенных в Подпрограмму «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» 08 декабря 2010 г., сегодня финансирование Подпрограммы составляет 662 876, 32 млрд рублей, из них 205 514, 01 (31%) - доля федерального бюджета, 33 593, 7 млрд руб. (5%) - краевой бюджет, 44 млн руб. (0,1%) - бюджет г. Владивостока, 423 722, 46 млрд руб. - внебюджетные средства.
Напомним, в новую редакцию Подпрограммы дополнительно включено 19 объектов. Среди них - строительство ПС 220 кВ «Зеленый Угол» с заходами ЛЭП 220 кВ., строительство ВЛ 220 кВ «Владивосток - Зеленый угол» (участок ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Зеленый Угол), строительство ЛЭП 220 кВ «Владивостокская ТЭЦ-2 - Зеленый Угол - Волна», строительство ВЛ 220 кВ «Артемовская ТЭЦ - Владивосток», строительство и реконструкция распределительных сетей материковой части г. Владивостока, финансируемые за счет тарифного источника, сформированного по методу RAB. Кроме этого, Владивостокские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 должны быть переведены на сжигание природного газа, а в аэропорту Владивостока должен быть построен топливно-заправочного комплекс. Также подпрограммой предусмотрено строительство объектов системы нефтепродуктообеспечения острова Русский, обустройство Киринского ГКМ, комплексное освоение в целях жилищного строительства территории района Зеленый Угол в г. Владивостоке, строительство судостроительных верфей «Восток-Раффлс» и «Звезда - ДСМЕ», а также редевелопмент территории 178 завода и Дальзавода в г. Владивостоке и строительство инженерного центра на острове Русский и т.д.
Всего на сегодняшний день в Подпрограмму включены 63 объекта. Как отметил Евгений Рогоза, по данным на конец декабря 2010 г., из 63 объектов в стадии строительно-монтажных работ находится 34 объекта (54%), в стадии проектно-изыскательских работ - 15 объектов (24%), в стадии выполненных строительно-монтажных работ - 2 объекта (3%), в стадии предпроектных работ - 9 объектов (14%), в стадии изменения местоположения и структуры - 3 объекта (5%).
Подводя итог обоих мероприятий, Евгений Рогоза отметил хорошие темпы работ по строительству объектов саммита АТЭС-2012. «Сегодня по некоторым объектам имеются незначительные отставания, которые будут устранены в ближайшие месяцы, - отметил Евгений Рогоза. - Но в общем 2010-й год завершается так, как и был запланирован!»
"Золотой Рог".
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