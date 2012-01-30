Межведомственная комиссия напомнит владивостокцам о налогах

Более года в администрации Владивостока работает межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике.

Ее цель - взыскание налоговых задолженностей, защита прав работников предприятий и разъяснительная работа, направленная на легализацию заработной платы трудящихся. На последнем заседании комиссии представители бизнеса уверили администрацию в том, что они учтут все высказанные замечания и исправят недочеты.

Как показало заседание, вызов на комиссию заставляет руководителей предприятий более ответственно подходить к своей деятельности. Не секрет, что с началом экономического кризиса многие бизнесмены начинают уменьшать издержки, и очень часто это оборачивается возвращением к серым схемам выдачи заработной платы. Однако зарплата в конвертах - это то, против чего государство активно борется последние годы.

"Руководители предприятий должны понимать, что если они умышленно показывают заработную плату в 3-4 тыс. руб., то они не только не заботятся о своих сотрудниках, но и уходят от налогов. Ведь НДФЛ высчитывается именно с официальной, "белой" зарплаты. Администрация Владивостока предупреждает руководителей о недопустимости подобных "серых" схем. Работа комиссии в этом направлении очень эффективна. Если руководитель не предпринимает мер для увеличения заработной платы на предприятии, то комиссия будет инициировать проверки инспекций по труду, прокуратурой, налоговой инспекцией, - рассказывает заместитель главы города Владивостока Наталья ЗУБОВА. - Сумма НДФЛ, дополнительно поступившая в консолидированный бюджет, в результате повышения и легализации заработной платы работодателями составила 8,7 млн руб."

Об эффективности работы комиссии в этом направлении говорят следующие цифры. Более 1200 руководителей предприятий всех форм собственности были вызваны на комиссию. 336 директоров повысили заработную плату до рекомендуемого уровня. На 1 мая 2009 года уровень зарплаты, по данным Приморскстата, повысился на 13,6% по отношению к показателю прошлого года, и теперь в среднем по Владивостоку составляет 21,270 руб.

Более 35 млн. руб. задолженности предприятия погасили перед бюджетами всех уровней (из них 18 млн - в местный бюджет).

На комиссии выявили проблему: нередко бухгалтера компаний при перечислении "экологических" платежей не заботятся о проверке расчетных счетов адресата, поэтому платежи не приходят по назначению. И значит, не поступают в городской бюджет. Чтобы вызов на комиссию не был неожиданностью, финансовым работникам предприятий было рекомендовано более внимательно следить за правильностью оформления платежей - ведь это обязанность налогоплательщика.

Приятно, что руководители, приходящие на комиссию, в целом с пониманием оценивают ее работу. Так, на последнем заседании большинство приглашенных руководителей были согласны с претензиями и пообещали исправить положение. "В ближайшее время мы поднимем заработную плату до рекомендуемого уровня. Также проанализируем наши трудовые договоры. Они будут приведены в полное соответствие с Трудовым кодексом, - заявил на комиссии руководитель одного из охранных агентств.

По словам Натальи Зубовой, работа комиссии очень важна не только в плане пополнения городского бюджета, но и для сотен работающих граждан, которым повышается размер "белых" выплат - именно из этих сумм идет расчет больничных листов или будущих пенсий. Кстати, на заседания комиссии приглашали руководителей федеральных госпредприятий Минобороны, где образовалась значительная задолженность по зарплате. По итогам проведенных мероприятий за первое полугодие 2009 года задолженность в размере 51 млн руб. погашена.

Юрий Рогов, "Золотой Рог".