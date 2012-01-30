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Налоговая пытается посадить на "Дальзавод" сибирского антикризисника
Спор о кандидатуре конкурсного управляющего ОАО "Холдинговая компания "Дальзавод" перебрался в Хабаровск.
4 августа Кассационная инстанция Федерального арбитражного суда Дальневосточного арбитражного округа рассмотрит кассацию ОАО "ВО "Дальинторг" на решение Пятого апелляционного суда об отмене определения Арбитражного суда Приморского края о назначении конкурсным управляющим "Дальзавода" Александра ЧАВЫЧАЛОВА.
Тем временем, несмотря на подачу кассации, налоговая инспекция (основной кредитор "Дальзавода") пытается представить новую кандидатуру управляющего - Виктора КАРТЫШКОВА, представляющего НП "Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих".
Напомним, в начале марта 2009 г. Арбитражный суд Приморского края ввел конкурсное производство в отношении АО "ХК "Дальзавод" сроком на 1 год, назначив и.о. конкурсного управляющего Александра Чавычалова, являвшегося в 2002-2006 гг. внешним управляющим предприятия.
20 апреля суд утвердил Чавычалова на посту конкурсного управляющего, однако 29 мая Пятый апелляционный суд по требованию Управления федеральной налоговой службы (УФНС) по Приморскому краю отменил определение Арбитражного суда Приморского края о его назначении.
"Решение о назначении Чавычалова принимал судья Арбитражного суда, так как кредиторы не проводили собрание и не предложили кандидатуру арбитражного управляющего. После этого государство в лице налогового органа, так как у него решающие голоса, проводит собрание кредиторов и предлагает другую кандидатуру управляющего. Таким образом, на момент рассмотрения дела в апелляционной инстанции появилось два управляющих. В такой ситуации Арбитражный суд Приморского края признал это собрание незаконным. Теперь кассационная инстанция рассудит, кто из нас прав - арбитражный суд или апелляционный суд", - сообщил на прошлой неделе председатель Арбитражного суда Приморского края Сергей ЧУМАКОВ.
Олег Клименко, "Золотой Рог".
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