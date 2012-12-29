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"Владивосток Авиа" может предоставить самолеты в обеспечение сахалинской авиакомпании

29 Декабря 2012, 17:09 | Владивосток

Авиакомпания "Владивосток Авиа" (Владивосток) может подстраховать авиакомпанию "Сахалинские авиатрассы" (САТ, Южно-Сахалинск), предоставив той собственные самолеты в обеспечение резервирования авиарейсов.

Совет директоров ОАО "Владивосток Авиа" (входит в группу компаний "Аэрофлот") одобрил заключение договора на оказание услуг по предоставлению воздушных судов в обеспечение резервирования авиарейсов САТ. Стоимость сделки не должна превышать 2% от балансовой стоимости активов АО "Владивосток Авиа" по состоянию на 30 сентября 2012 года.

Напомним, что совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" одобрил создание дальневосточной авиакомпании на базе САТ. Предполагается, что дальневосточная авиакомпания будет создана путем объединения "Владивосток Авиа" и "САТ".

"Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа" были переданы "Аэрофлоту" "Ростехнологиями" в конце 2011 года. Кроме этих компаний "Аэрофлот" также получил авиакомпанию "Россия", "Оренбургские авиалинии". В свою очередь "Ростехнологиям" за эти компании было передано 3,55% акций "Аэрофлота".

В настоящее время основу летного парка ОАО "Владивосток Авиа" составляют шесть самолетов Ту-204-300 и шесть Airbus А-320. Основным владельцами "Владивосток Авиа" являются "Аэрофлот" (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
Теги: сат  самолеты  авиа 



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Комментарии

  • Псевдоним23:07, 29.12.2012#

    Региональным перевозчиком по всем показателям должен был бы стать Владивосток Авиа, за счет большего количества воздушных судов, более развитой инфраструктуры, и географическому положению, но за САТ активно борятся местные власти, а до ВА никому дела нет, в итоге регион останется без местного перевозчика, источника отчисления налогов в бюджет и места работы для тысяч жителей =(((

  • Псевдоним20:09, 30.12.2012#

    Это правильное и зравое решение. У Аэрофлота есть прекрасный пример с Дальавиа, которую в качестве дани отдали чеченам. Тоже самое должно было случиться с Владавиа, которое обложили со всех сторон и оставалось подписать только акт капитуляции. А узнав о передаче САТу, Зия даже не прилетел полабзаться с новым губернатором Приморья. Если администрация Приморья откажется в дальнейшим спонсировать откачку денег из региона, то приморцам от этого только лучше. И топливо подешевеет и рыба появится.

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