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Владивостокская таможня утвердила график работы в праздничные дни
ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря, ZRPRESS. Владивостокская таможня информирует участников внешнеэкономической деятельности, что для удобства заинтересованных лиц в выходные и праздничные дни с 31.12.2011 по 9.01.2012 организована посменная работа на таможенных постах:
Таможенный пост Морской порт Владивосток - с 8.30 до 20.30, обед с 12-00 до 12-45 (кроме отдела таможенного досмотра, который работает с 8-00 до 20-00).
Первомайский таможенный пост - с 8.30 до 20.30, обед с 12-00 до 12-45 (кроме отдела таможенного досмотра, который работает с 8-00 до 20-00). Отдел таможенного оформления и таможенного контроля и отделение контроля за таможенным транзитом не работают 1,2 января 2012 года.
Таможенный пост Аэропорт Владивосток - с 8.30 до 20.30, обед с 12-00 до 12-45 (кроме отдела специальных таможенных процедур, который работает с 06.00 до 02.00 (обед по графику). Отдел таможенного оформления и таможенного контроля не работает 1,2 и 7 января 2012 года.
Таможенный пост Владивостокский Прижелезнодорожный почтамт - с 8.00 до 20.00, обед с 12-00 до 12-45; выходные дни 1 и 7 января.
Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) – работает с 8.30 до 17.30, обед с 12-00 до 12-45; выходные дни 1,2 и 7 января 2012 года.
Касса таможни будет работать 8 января с 8.30 до 17.30, обед с 12-00 до 12-45, сообщает пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория Шамаева.
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