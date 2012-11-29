Приставы выселяют "Приморский водоканал" из главного здания

Судебные приставы Первореченского района Владивостока до конца ноября намерены выселить КГУП «Приморский водоканал» из центрального здания на Некрасовской.

- Судебные приставы направили в адрес предприятия требование освободить помещение на Некрасовской, 122, где сосредоточено основное управление предприятием, в частности, главная диспетчерская. Исполнить решение арбитражного суда необходимо до 29 ноября текущего года. Однако мы регулярно платим аренду, и, если водоканал лишится центрального здания, это может привести к кризисной ситуации в водоснабжении , — рассказал директор КГУП «Приморский водоканал» Петр ЖУРАВЛЕВ.

Корни ситуации уходят еще в 2010 год, когда начался процесс банкротства ОАО «Водоканал». В 2011 году функции по обеспечению водоснабжения и водоотведения на территории Владивостока были возложены на КГУП «Приморский водоканал». Предприятию были официально переданы сети и насосные станции, однако передача другого имущества, необходимого для их нормального содержания и эксплуатации, так и не была должным образом оформлена. В частности, до сих пор не решен вопрос не только по технике, но и по помещениям, которые также необходимы для нормальной работы предприятия. Речь идет о ряде производственных помещений, гаражах, мехмастерских.