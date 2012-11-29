Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приставы выселяют "Приморский водоканал" из главного здания
Судебные приставы Первореченского района Владивостока до конца ноября намерены выселить КГУП «Приморский водоканал» из центрального здания на Некрасовской.
- Судебные приставы направили в адрес предприятия требование освободить помещение на Некрасовской, 122, где сосредоточено основное управление предприятием, в частности, главная диспетчерская. Исполнить решение арбитражного суда необходимо до 29 ноября текущего года. Однако мы регулярно платим аренду, и, если водоканал лишится центрального здания, это может привести к кризисной ситуации в водоснабжении , — рассказал директор КГУП «Приморский водоканал» Петр ЖУРАВЛЕВ.
Корни ситуации уходят еще в 2010 год, когда начался процесс банкротства ОАО «Водоканал». В 2011 году функции по обеспечению водоснабжения и водоотведения на территории Владивостока были возложены на КГУП «Приморский водоканал». Предприятию были официально переданы сети и насосные станции, однако передача другого имущества, необходимого для их нормального содержания и эксплуатации, так и не была должным образом оформлена. В частности, до сих пор не решен вопрос не только по технике, но и по помещениям, которые также необходимы для нормальной работы предприятия. Речь идет о ряде производственных помещений, гаражах, мехмастерских.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Во Владивостоке владельцы гаражей лишаются собственности и еще остаются должны
- Во Владивостоке продолжается реализация программы наказов избирателей
- Во Владивостоке "управляйкам" нужно дать больше прав и ответственности
- "Примводоканал" получит более 3 млн рублей с недобросовестного субподрядчика
- Приставы выселяют "Приморский водоканал" из главного здания
- "Приморский водоканал" хочет стать АО, "Примтеплоэнерго" – не готово
- Во Владивостоке штрафуют нарушителей порядка и чистоты
- «Артемовские электросети» вновь попали под прицел приморских антимонопольщиков
- «Примводоканалу» выставлены многотысячные штрафы
- Тепло для владивостокской малоэтажки
Новости раздела
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
- Деревьям на Верхнепортовой дали шанс дождаться осени
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Бывший олигарх останется ни с чем