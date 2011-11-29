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Во Владивостоке Дальтехэнерго выплатит семье погибшего сотрудника 2,5 миллиона рублей
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Родные слесаря Приморского производственного центра ОАО «Дальтехэнерго» получат 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ОАО «ДАЛЬТЕХЭНЕРГО».
Компания начала оказывать ежемесячную материальную поддержку семье трагически погибшего в результате несчастного случая на Владивостокской ТЭЦ-2 в июне 2011 года 31-летнего слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда. С ноября 2011 года ОАО «Дальтехэнерго» выплачивает родственникам Виталия Ковалева 2,5 миллиона рублей по 500 тысяч ежемесячно. Кроме того, предприятие полностью взяло на себя расходы по организации похорон погибшего.
«По результатам расследования несчастного случая значительно усилены меры по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии на всех строительных площадках, - говорит начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и лицензирования ОАО «Дальтехэнерго» Татьяна Злобина. – Комиссия, проводившая расследование, состояла из представителей краевой инспекции труда, Всероссийского «Электропрофсоюза», администрации Владивостока, ОАО «ДГК» и сотрудников ОАО «Дальтехэнерго»».
Напомним, что днем 16 июня 2011 года в котельном цехе Владивостокской ТЭЦ-2 филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК» во время работ по демонтажу трубопровода осыпалась и загорелась угольная пыль. В результате возгорания пострадали двое работников ОАО «Дальтехэнерго», один через несколько дней от полученных ожогов скончался в больнице.
Досье: ОАО «Дальтехэнерго» - управляющая компания ремонтно-строительного холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Предприятие оказывает весь спектр услуг по комплексному оснащению и строительству «под ключ», а также проектированию, инжинирингу, монтажу и ремонтному обслуживанию энергообъектов в регионе. В доверительном управлении ОАО «Дальтехэнерго» находятся 10 ремонтно-строительных компаний, расположенных на территории Дальнего Востока. Управляющая компания ОАО «Дальтехэнерго» находится во Владивостоке.
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