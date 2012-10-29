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Во Владивостоке прекращена деятельность 50 незаконных торговых точек
ВЛАДИВОСТОК, 29 октября, ZRPRESS. За неделю управлением торговли и услуг администрации города было проведено 14 рейдов (7 из них — совместно с УМВД по г. Владивостоку) по пресечению нарушений на потребительском рынке.
В ходе рейдов, которые проходят во всех районах города и охватывают как остановки общественного транспорта, так и придомовые территории, на улицах Адмирала Фокина, Крыгина, Толстого, Баляева, Адмирала Юмашева, Русской, Чапаева, Сахалинской, Терешковой, Калинина, Гамарника и других прекращена деятельность 48 незаконных торговых точек. На нарушителей правопорядка составлено 44 протокола об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба администрации города Владивостока.
Среди незаконных торговых точек - лежащие на земле картонные коробки, наскоро сбитые лотки и багажники автомобилей, с которых продавцы реализуют продукты питания, бытовую химию или текстильные товары. Чаще всего условия хранения товаров не соответствует норме, у торговцев, как правило, отсутствуют необходимые лицензии, санитарные книжки и другие документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
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