Во время саммита АТЭС жителям и зарубежным гостям Владивостока покажут природу Байкала

27 августа на набережной Спортивной гавани Владивостока открылась фотовыставка «BonAqua за чистое будущее озера Байкал», организованная при участии Программы развития ООН и журнала National Geographic. Выбор в пользу Владивостока не случаен, именно сейчас город является уникальной площадкой, которая позволяет привлечь внимание мировой общественности к экологической ситуации озера Байкал.

Масштабная уличная выставка закроется только 9 сентября. Таким образом, экспозицию из 40 фотографий, связанных с Байкалом, увидят не только жители Владивостока, но и многочисленные зарубежные гости и иностранные делегации саммита АТЭС-2012. Основу экспозиции – фотографии пейзажей, животных, заповедных мест, быта местных жителей – составили работы фотографов Сергея Шитикова и Андрея Каменева, предоставленные партнером проекта журналом National Geographic Россия. Кроме того, в выставке участвуют работы фотоблогеров Михаила Васильцова, Сергея Бондаренко и Станислава Томаревского. Снимки для экспозиции они подготовили в ходе экспедиции на озеро Байкал.

Главным организатором фотовыставки выступает BonAqua (торговая марка The Coca-Cola Company) которая в 2012 году начала поддерживать проекты Программы развития ООН (ПРООН), направленные на сохранение чистоты водных ресурсов России, и запустила собственную масштабную коммуникационную и образовательную программу «За чистое будущее озера Байкал».

«Мы хотим, чтобы «экологическое мышление» стало актуальным трендом, причем не только в каком-то одном месте, а по всей России, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом. В частности, BonAqua инициировала новое движение, призванное объединить энтузиастов экологически-ориентированного образа жизни и увеличить их число», – отметила Анна Козловская, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании «Кока-Кола» в России, Украине и Белоруссии.

Представители BonAqua рассказали, что работа по привлечению внимания общественности к экологической ситуации вокруг озера Байкал крайне важна, однако эта программа не является единственной. Только за 2010-2011 годы на реализацию проектов по совершенствованию доступа к безопасным ресурсам питьевой воды, модернизации регионального и промышленного управления водными ресурсами, укреплению местного потенциала по сохранению пресноводных ресурсов озера было выделено порядка 500 тыc. долларов. В 2012 году на эти цели запланировано реализовать около 150 тыс. долларов.

Примечательно, что Владивосток не единственный город, где проходила фотовыставка: в течение двух последних месяцев она побывала в 8 городах. Однако именно во Владивостоке благодаря Саммиту АТЭС-2012 экспозиция может не только привлечь внимание мировой общественности проблемам экологической ответственности, но и продемонстрировать высокий туристический потенциал Восточной Сибири и Дальнего Востока.