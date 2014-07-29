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Во Владивостоке уменьшены сроки предоставления в аренду земельных участков для бизнеса

29 Июля 2014, 11:15 | Владивосток

Во Владивостоке уменьшены сроки предоставления в аренду земельных участков для строительства до 10 дней. Такое решение принято департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.

По информации департамента, данное решение принято для стимулирования развития малого и среднего бизнеса на территории Владивостока.

«Мы уменьшили до 10 дней сроки рассмотрения заявлений и принятия решений о предоставлении в аренду земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения капитальных объектов», - сообщили в департаменте.

Специалисты департамента уверены, что данная мера поможет предпринимателям сократить сроки оформления документов и улучшит предпринимательский климат на территории города.

Напомним, глава региона Владимир Миклушевский считает одним из приоритетов своей работы создание благоприятных условий для ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности края.

За последние 1,5-2 года в крае реализован ряд законодательных инициатив и созданы эффективные институты развития.

На сегодняшний день в Приморье приняты налоговые «каникулы» для предприятий-гринфилдов. В общей сложности им может быть предоставлен 10-летний льготный период по налогам на прибыль и на имущество. Формируются готовые промышленные площадки со всеми необходимыми коммуникациями.

Весной этого года краевой парламент по инициативе главы региона принял нормативную документацию, устраняющую административные барьеры для обладателей крупных капиталов.

По инициативе Владимира Миклушевского в Приморье одним из первых в стране и первым среди субъектов ДФО создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей для обеспечения безопасности и стабильности ведения бизнеса на территории края.

Более того, сегодня у приморских предпринимателей есть возможность участвовать в разработке законов. Все нормативные акты, которые оказывают влияние на бизнес, также подлежат оценке регулирующего воздействия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: земельный участок  аренда  предпринимательский климат 



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