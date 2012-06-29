Журнал «Дальневосточный капитал» (ИК "Золотой Рог") стал официальным партнером делового саммита АТЭС во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня, ZRPRESS. Межрегиональный деловой журнал «Дальневосточный капитал» - издание Издательской компании "Золотой Рог" - стал официальным информационным партнером Делового саммита АТЭС, который, как известно, пройдет в сентябре в приморской столице.

Кстати, среди дальневосточных печатных средств массовой информации это будет единственное издание, ставшее партнером столь высокого мероприятия.

Специально для этого журнал готовит проект «Перспективная территория: Дальний Восток», который и будет презентован участникам Делового Саммита АТЭС.

Журнал «Дальневосточный капитал», который на протяжении вот уже 12 лет на своих страницах последовательно освещает тему регионального развития, может стать для участников Делового саммита источником собранной воедино деловой информации о субъектах ДФО, основных инвестиционных проектах, которые реализуются на его территории, о компаниях, на которые опирается экономика региона.

Компаниям, банкам и другим финансовым и экономическим структурам, заинтересованным в освещении своей деятельности на столь солидном мероприятии, редакция предлагает обсудить возможность участия в проекте.

Тел. (423) 245-04-85, 89147993081, email: larina@zrpress.ru.

Досье «ЗР»

Межрегиональный журнал "Дальневосточный капитал" издается во Владивостоке с мая 2000 года. Издатель: ОАО "ИК "Золотой Рог". Журнал является официальным информационным партнером Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье». Распространяется преимущественно на территории Дальневосточного федерального округа. Часть тиража идет в центральные регионы России. Аудитория - менеджеры высшего и среднего звена, предприниматели, политическая элита региона, ученые-экономисты, преподаватели вузов, представители экономически активной части населения.

Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».