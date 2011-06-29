Новый дом - новые выгоды

Приятная новость на рынке первичного жилья Владивостока. Открыты продажи квартир в новом строящемся доме. Это вторая очередь строительства жилого комплекса «Южный квартал», заказчиком и застройщиком которого является одноименная организация.

«ЗР» побеседовал с начальником отдела продаж компании Натальей САДОВОЙ:

- Прежде всего, хотелось бы знать, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на рынке первичного жилья?

- Сейчас рынок находится в состоянии подъема, спрос растет. Постоянное удорожание квартир на рынке вторичного жилья является серьезным аргументом в пользу покупки квартир в строящемся доме, ведь по цене «двушки-хрущевки» вы получаете современную двухкомнатную квартиру порядка 65 кв. метров. В то же время предложений на рынке первичного жилья в нашем городе не так много, реальная потребность в приобретении квартир гораздо больше.

- Что представляет из себя проект вашего нового объекта?

- «Южный квартал» располагается в южной части спокойного микрорайона на Карбышева, вблизи основных транспортных развязок, что позволяет без проблем добраться в любую точку города. Комплекс объединяет несколько домов, каждый из которых – это отдельная система с внутренним двориком, гостевой парковкой и яркими детскими площадками. Проект рассчитан на молодые семьи и на людей со средним достатком.

- Какие активы компании являются залогом соблюдения сроков строительства?

- ЗАО «Южный квартал» входит в Группу компаний «RDS». Это крупный строительный холдинг, принимающий активное участие в строительстве объектов саммита. Благодаря мощной материальной платформе мы имеем возможность дотирования своих объектов и перераспределения средств в случае необходимости.

- Какой опыт строительства и своевременной сдачи домов есть у вашей компании?

- Нашим холдингом построено и введено в эксплуатацию большое количество как жилых, так и административных зданий: это три жилых дома на Некрасовской, дома на Светланской, Бестужева и другие. Первая очередь «Южного квартала» также была построена в срок. Строительство выполнено по заказу МЧС России, а госзаказ – это свидетельство высокой степени доверия к компании.

- А каковы документальные гарантии надежности сделки с вашей компанией?

- Прежде всего, это сам договор долевого участия – мы регистрируем его в УФРС согласно 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Это гарантия защиты дольщика законом, защита от двойных продаж, авансовых платежей до момента заключения договора и другие преимущества. Ну и конечно же подтверждением надежности сделки является наличие всей разрешительной документации и ее соответствие закону.

- В чем еще заключается уникальность вашего предложения для покупателей?

- Наша компания предоставляет беспроцентную рассрочку до конца строительства и удобный график платежей. Квартиру также можно приобрести в ипотеку. Хочется сказать отдельно об уникальном предложении - возможности покупки квартиры с отделкой. Она включает в себя внутреннюю отделку, установку сантехники - словом, это квартира «под ключ», что называется, заходи и живи. Но даже если вы покупаете квартиру с черновой отделкой, в нее уже входят стяжка и штукатурка. Подробнее о предложениях нашей компании можно узнать по адресу: Океанский проспект, 13, этаж 5, каб. 503, по тел.: (4232) 25-88-88 или на сайте www.kvartal.vl.ru.