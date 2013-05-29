На Дальнем Востоке всерьез озаботились привлечением инвестиций

В рамках Дальневосточной недели предпринимательства во Владивостоке, завершившей работу неделей ранее, прошла «Школа регионального инвестиционного стандарта АСИ». Участниками мероприятия стали представители экспертных групп предпринимателей и органов исполнительной власти, ответственных за внедрение стандарта в каждом субъекте ДФО.

Сегодня чиновники на местах как никогда заинтересованы в привлечении инвестиций, поскольку соблюдение основных требований инвестиционного стандарта с 2013 г. входит в число направлений, по которым оценивается эффективность деятельности высших должностных лиц региональных органов исполнительной власти (согласно указу президента РФ от 10 сентября 2012 года).

«Разумеется, ожидать инвестиционного бума, даже после внедрения стандарта во всех российских регионах, увы, не приходится, - констатирует Александр ПИРОЖЕНКО, директор по развитию приоритетных программ АСИ. - Другие страны тоже активно работают в этом направлении, и надо быть готовым к тому, что придется работать в условиях жесткой конкуренции».

Досье «ЗР»

Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата был разработан «Агентством стратегических инициатив» (АСИ). В основу стандарта легли лучшие инвестиционные практики регионов России. Для внедрения стандарта в рамках каждого субъекта РФ должна быть создана экспертная группа из представителей бизнеса, проектный офис в органах исполнительной власти, кроме того, в составе Минрегиона и АСИ выделяются сотрудники, которые должны курировать этот процесс по федеральным округам. Специалисты АСИ разработали также информационную систему, которая должна объединить всех участников процесса.

Слагаемые инвестиционного климата

В каждом субъекте Федерации, по мысли разработчиков, инвестиционный стандарт будет иметь свои особенности. Этот документ составлен таким образом, что допускает различные трактовки и дает определенную свободу в принятии решений. Лучшими субъектами федерации в плане привлечения инвестиций в России признаны Калужская и Ульяновская области, а также Татарстан, где каждый крупный и средний инвестор получает личные гарантии президента республики.

«Однако ни один регион не может слепо копировать опыт другого без учета своей специфики - иначе стандарт просто не будет работать, - говорит Пироженко. - Лучшие инвестиционные практики имеет смысл использовать как некий ориентир, как информацию к размышлению».

«Инвестиционный стандарт - это не догма, - соглашается с экспертом Евгений ШУЛЕПОВ, председатель «Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей», возглавляющий экспертную группу по внедрению стандарта в Хабаровском крае. - Безусловно, этот документ очень важен для формализации управленческого процесса, но нельзя забывать о том, что в вопросах инвестиционного климата бизнес разбирается гораздо лучше, чем чиновники, а это значит, что необходима совместная работа».

Инвестиционный климат включает в себя не только налоговые льготы и устранение административных барьеров. Большую роль играет и комфортная среда для жизни обычного человека, ведь инвестор в конечном счете - тоже человек, считает Наталья БЕЗУХ, генеральный директор ООО «Армада», председатель Союза предпринимателей Лесозаводского городского округа: «Создание комфортной среды - это тоже зона совместной ответственности государства и бизнеса. Каждый из нас должен быть нацелен не только на извлечение прибыли, но и на создание удобной инфраструктуры для жизни здесь и сейчас. Многие предприниматели ждут, что кто-то за них все решит и сделает, но такая позиция уже не отвечает требованиям времени - надо активно включаться в работу».

«Для привлечения инвестиций очень важна деловая культура в регионе и России в целом, - добавляет Евгений Шулепов. - Честь дороже прибыли - на мой взгляд, это аксиома, но, к сожалению, многие предприниматели не могут этого понять».

Всякое начало трудно

На Дальнем Востоке работа по внедрению инвестиционного стандарта уже началась. В Приморье, Хабаровском крае, Камчатской области и Якутии уже сформированы экспертные группы из представителей бизнеса для подготовки дорожной карты, то есть пошагового плана мероприятий по внедрению инвестиционного стандарта. «Надеемся, что в ближайшее время остальные субъекты ДФО присоединятся к этому процессу, - отметил Пироженко. - Не так давно мы открыли представительство АСИ во Владивостоке, которое будет курировать процесс внедрения инвестиционного стандарта на территории всего Дальневосточного региона».

Участники школы стандарта из различных субъектов ДФО, в свою очередь, отметили, что способы защиты прав инвесторов пока не прописаны законодательно, и просили экспертов АСИ уделить внимание этому вопросу. Кроме того, представители регионов акцентировали внимание на том, что обозначенные механизмы взаимодействия в рамках работы над инвестиционным стандартом функционируют плохо (особенно со стороны Минрегиона), а обещанная информационная система, которая должна объединить всех участников процесса, до сих пор не запущена. Александр Пироженко заверил, что «цепочка» должна заработать в полном объеме в течение месяца.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что нельзя рассматривать процесс внедрения стандарта только с точки зрения крупного капитала и зарубежных инвесторов. Инвестиции должны быть массовыми: важно, чтобы мелкие и средние предприниматели, получая прибыль, продолжали вкладывать деньги в развитие предприятия или в новые проекты здесь, в регионе, а не вывозили свои капиталы в европейскую часть России или за границу.

Но эта часть работы, судя по всему, представляется региональным властям самой трудной. «Сегодня у нас есть понимание, как привлечь в Приморье крупные инвестиции - это точечная работа, а вот как стимулировать сотни мелких и средних инвесторов - вопрос гораздо более сложный, - отметил Николай ДУБИНИН, возглавляющий краевой департамент экономики. - Тем не менее мы понимаем важность этого сегмента и готовы рассмотреть любые конструктивные предложения».

Приморье планирует выйти на 300 млрд рублей в год

По словам Дубинина, институты привлечения инвестиций в Приморском крае еще молоды - они заработали 1,5-2 года назад - но постоянно развиваются и совершенствуются. Приморский край стал первым субъектом РФ, где была проведена общественная экспертиза по оценке регулирующего воздействия власти на бизнес в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными экспертами АСИ. «Опыт Приморья, безусловно, войдет в копилку лучших практик и позволит нам скорректировать методические рекомендации», - подчеркнул Александр Пироженко.

Кроме того, в Приморском крае создано «Агентство по привлечению инвестиций» (которое, по словам губернатора, призвано выполнять сервисную функцию для инвесторов) и соответствующий общественный экспертный совет (ОЭС) - он собирается один-два раза в месяц.

«Мы рассмотрели уже более 500 инвестиционных проектов и на первом этапе отобрали из них порядка 110, - рассказал Александр АБРАМОВ, секретарь ОЭС по привлечению инвестиций в Приморский край, профессор ДВФУ. - Затем из этого числа были выделены 60 первоочередных проектов: главным критерием выбора стали приоритеты развития экономики Приморского края и России в целом. Эти проекты могут рассчитывать на поддержку со стороны региональных властей - в первую очередь институциональную».

«Сегодня в крае действуют различные программы субсидирования, но надо понимать, что бюджетных средств на всех не хватит, - подчеркнул Николай Дубинин. - Мы хотим акцентировать внимание на тех болевых точках, которые беспокоят инвесторов больше всего (сегодня это земля, строительство, подключение к энергосетям и пр.), решить системные вопросы, убрать административные барьеры и планомерно работать над улучшением инвестиционного климата. К примеру, месяц назад мы создали совет, куда вошли представители всех федеральных госструктур, которые могут создавать проблемы для инвесторов. Хочу отметить, что губернатор лично курирует процесс внедрения инвестиционного стандарта и всегда открыт для обратной связи - считаю, что для региона это очень важно».

В прошлом году, во многом благодаря стройкам саммита, Приморье смогло привлечь более 200 млрд рублей негосударственных инвестиций, в текущем году этот показатель составит ориентировочно 150 млрд рублей. А к 2017 году в результате реализации целенаправленной инвестиционной политики край должен выйти на уровень 300 млрд рублей негосударственных инвестиций ежегодно. Насколько реален этот прогноз, покажет время.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

МНЕНИЕ

«Инвестиции идут туда, где прибыльно»

Виктор МАРЧЕНКО, председатель совета директоров группы компаний «Зеленые листья»:

- Механизмов привлечения инвестиций достаточно много. Можно много говорить о способах их привлечения, но не нужно забывать главное: инвестиции – это следствие. Первичная причина – это рынок. Если есть потребление чего-либо, если есть продажи, если в регионе созданы условия для продажи продукции и есть спрос на эту продукцию, инвестиции, по большому счету, придут сами, либо можно им помочь, чтобы они быстрее пришли и больше могли. В этом смысле все нужно поставить с головы на ноги и говорить не о том, как привлечь сюда деньги, нужно объяснять, во что вкладывать, показывать рынки сбыта на ту продукцию, которая есть.

Инвестиции идут туда, где прибыльно, где прибыль значима и где есть комфортные условия для ведения бизнеса. Мне кажется, что, учитывая эти три параметра, и нужно создавать те механизмы, которые будут способствовать привлечению инвестиций.

Инвестор должен видеть, что выгодно производить, продавать и какие конкурентные преимущества есть для этого на территории. Для привлечения инвестиций имеет значение и репутация края, и поддержка, которая оказывается на уровне региона. Это должен быть баланс комфортности прохождения всевозможных процедур, это касается и земельных участков, и таможенных процедур, и налоговых послаблений.

О комфортности сегодня стали все больше говорить, и администрация действительно принимает конкретные шаги по улучшению комфорта для предпринимательской деятельности.

Но глобальный вызов, с которым все мы можем столкнуться, – это уменьшение населения. Отток идет, и остановить его пока не удалось даже саммиту АТЭС. С этим связаны глубинные экономические проблемы. И этот вызов меня, как предпринимателя, представителя среднего бизнеса, очень беспокоит. И не только меня. Предприниматель, планируя инвестиции, в первую очередь оценивает рынок сбыта, а он в нашем регионе недостаточно велик. Получается, ему нужно думать об экспорте, но его перспективы пока туманны. Для поставок за рубеж у нас должна производиться инновационная и конкурентоспособная по цене продукция. А на Дальнем Востоке условий для производства такой продукции пока нет: тарифы высокие, рабочая сила дорогая, инфраструктура неразвита, логистика сложная и так далее.