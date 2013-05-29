Предпринимателей приглашают ответить на вопросы

В соответствии с соглашением между Минэкономразвития России и АСИ по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации, с 20 по 31 мая 2013 г. проводится опрос предпринимателей по оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов России по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. К участию в этом опросе приглашаются и предприниматели края.

«Я обращаюсь ко всем предпринимателям Дальневосточного округа с просьбой принять участие в опросе, - говорит руководитель Представительства во Владивостоке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга КУРИЛОВА. - Очень часто приходится слышать, что изменения происходят не так быстро, как хотелось бы, но многое сегодня в силах сделать мы с вами. Сейчас есть возможность влиять на ситуацию с упрощением ведения бизнеса, поэтому не оставайтесь равнодушными, потратьте 20 минут своего личного времени на то, чтобы ответить на вопросы анкеты. Ваше мнение очень важно для нас». Анкетирование проводится в режиме интернет-голосования. Анкета размещена по следующему адресу: http://lidersclub.nacfin.ru/

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.