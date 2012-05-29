Наладить бизнес с Японией во Владивостоке помогают центры содействия

Связующим элементом между японскими и русскими компаниями не один год выступают центры содействия развитию бизнеса разных префектур Японии, ведущие свою деятельность на территории Владивостока.

На сегодняшний день в городе работают 4 центра содействия развитию бизнеса, которые помогают бизнесменам из префектур Тоттори, Симанэ, Тояма, Акита и Ниигата налаживать контакты с приморскими предпринимателями. Центры префектур Тояма, Акита и Ниигата являются частью японских компаний, поэтому обособленными центрами их считать сложно. Иное положение у центров содействия развитию бизнеса префектур Тоттори и Симанэ, финансируемые за счет бюджета своих префектур. Их общая задача – «сосватать» бизнес России и Японии, а для центра Тоттори также важными задачами являются привлечение туристов и развитие культурных связей между регионами.

Префектуры Симанэ и Тоттори располагаются по соседству на юго-западе Японии, центры содействия развитию бизнеса этих префектур также территориально близки во Владивостоке, однако в своей работе центры действуют независимо друг от друга. Разная и история их создания.

У истоков центра содействия развития бизнеса префектуры Симанэ стояла торговая компания LIB, более двенадцати лет реализующая на российском рынке автомобили, а затем и универсальные товары. Благодаря сотрудничеству LIB с российскими компаниями порт города Хамада получил дополнительный импульс к развитию, на базе длительных отношений с компанией и был создан центр во Владивостоке. В отличие от своих коллег из префектуры Тоттори, туристическое направление в центре развивается в меньшей степени, однако, по словам сотрудников, ситуация изменится в лучшую сторону в будущем.

При поступлении заявки от российских предпринимателей центр связывается с партнерами в Японии, которые ищут подходящие для совместного бизнеса компании. В результате на российский рынок выходят различные японские товары: от автомобилей и стройматериалов до детских вещей и биологически активных добавок. Японские компании также заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной, есть устойчивый спрос на приморский мед, продукты пчеловодства и природные ресурсы. В настоящее время центр занят поиском российских поставщиков угля, чугуна, минеральных удобрений, но не все предприятия заинтересованы в экспорте, им проще работать на внутреннем рынке.

- Любой товар найдет своего покупателя на японском рынке, если его цена будет привлекательна для потребителя, - считает директор центра содействия развития бизнеса Симанэ Игорь ЕГОРОВ.

Иной была история создания центра содействия развитию бизнеса префектуры Тоттори. В 2009 году было открыто паромное сообщение между портами Владивосток (Россия), Донхэ (Корея) и Сакаиминато (Япония). Префектура Тоттори, удалённая от основных туристических и грузовых потоков, заинтересована в пароме для развития своего региона.

- Центр Тоттори на Морском вокзале работает второй год, - рассказала сотрудник центра содействия развитию бизнеса префектуры Тоттори Анна БЕЛКИНА. – Услуги нашего центра бесплатные, и мы готовы найти партнёров в Тоттори для всех желающих бизнесменов. Для этого достаточно обратиться в наш Центр Тоттори. Можно сказать, что мы – «бизнес-свахи».

В марте каждого года префектура проводит тендер среди японских компаний на управление Центром Тоттори. В 2010-2011 годах Центр работал на ул. Суханова, но с 2011 г. тендер выиграла японская компания «Сэнкон Лоджистикс», и Центр был заново открыт на Морском вокзале. Этой весной правление компании было продлено на два года.

- Нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше российских туристов побывали в префектуре Тоттори, мы сотрудничаем со всеми турфирмами, предлагающими путёвки в этот регион, - комментируют сотрудники центра. - А также своей основной задачей видим увеличение грузопотока как из Тоттори в Россию, так и обратно.

По словам работников центра, интерес к сотрудничеству есть с обеих сторон: российские бизнесмены с помощью центра Тоттори во Владивостоке ищут японских партнеров, а японские бизнесмены обращаются в параллельный центр в городе Сакаиминато. Если говорить о количестве обращений, то с российской стороны их больше, но не каждая российская компания в результате оказывается реальным партнером, товар которой можно продать в Японии.

Самым успешным на данный момент сотрудники центра считают туристический проект медицинского центра «Неврон», который обратился в Центр за поиском партнеров для развития медицинских туров в Тоттори. Сейчас идет последняя подготовка, и к лету первые пациенты смогут поехать для лечения и оздоровления в современные клиники и уникальные онсэны – радоновые термальные источники.

Кроме этого, не первый год в супермаркетах Владивостока можно купить сельскохозяйственные продукты из префектуры Тоттори, и покупатели хорошо знают тотторийские арбузы, дыни, груши и другие продукты.

Остальные же проекты пока находятся на стадии разработки и переговоров. Так, например, сотрудники центра сейчас заняты поиском российских партнеров для продажи красок для фасадов домов, поиском российских поставщиков использованных покрышек, которые пойдут на вторичную переработку в Японию и т. д.

Почему за последние два года появилось столько центров? У японских компаний есть интерес работать с российским Дальним Востоком, с Приморским краем.

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».