Владивостокский аэропорт продал cтарый терминал за 200 млн рублей

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) нашло покупателя на старое здание аэровокзала, земельный участок под ним и привокзальную площадь. В рамках объявленного компанией аукциона ООО «Технохолдинг Сумотори» оказалось единственным участником.

Комиссия признала аукцион несостоявшимся, договор на 200 млн рублей (начальная цена по условиям торгов) будет заключен с «ТХ Сумотори».

Совладелец и генеральный директор ООО «Технохолдинг Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО подтвердил «Золотому Рогу» факт участия в аукционе. «Давайте дождемся закрытия сделки, после чего мы озвучим свои планы по этому объекту», - сообщил он.

Вполне возможно, что старый аэропорт каким-то образом будет задействован в известном проекте «Примринг». Речь идет о строящемся многоцелевом спортивно-техническом комплексе (СТК «Приморское кольцо»), предназначенном для проведения спортивных мероприятий по автомобильному, мотоциклетному и другим техническим видам спорта.

Пару лет тому назад на площадке гоночного кольца появился списанный самолет Ту-154. «Дело в том, что именно этот самолет, с этим бортовым номером начинал регулярные полеты из Владивостока в страны Азии, выполняя миссию интеграции с мировым сообществом, но при этом всегда возвращался в место своей дислокации. Задача «Приморского кольца» - превратить Владивосток в столицу российского автоспорта, и, проводя параллели, сегодня мы рисуем карты полетов авиалайнера с центром на «Примринге», - рассказывал год назад Виталий Веркеенко в интервью журналу «Дальневосточный капитал».

ООО «Технохолдинг Сумотори» (Sumotori Machinery Group Company, LTD) зарегистрировано в г. Артеме. Уставный капитал составляет 8,540 млн рублей. 95% долей принадлежит Виталию Веркеенко, 5% - Галине ВЕРКЕЕНКО. "Технохолдинг Сумотори" в свою очередь владеет 100% ООО «Приморское кольцо» и 100% ООО «Сумотори-Авто». Чистая прибыль «ТХ Сумотори» в 2012 году составила 14,36 млн рублей.

ОАО «МАВ» уже выставляло объекты старого аэровокзального комплекса (ныне терминал «Б») на аукцион в апреле 2013 года по стартовой цене в 550 млн рублей, но заявок на торги не поступило.

На этот раз МАВ пытается выручить минимум 300 млн рублей, при этом аукцион разбит на два лота. В первом лоте на продажу было выставлено здание международного аэровокзала площадью 4,778 кв. м и земельного участка под зданием с начальной ценой в 100 млн рублей. Во втором - здание аэровокзала, земельного участка под ним и привокзальной площади (без здания международного аэровокзала и земельного участка под зданием). Каждый лот является неделимым, то есть частичная покупка имущества по лоту не допускается. По сведениям «Золотого Рога», торги по первому лоту были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Ранее планировалось, что терминал «Б» будет реконструирован под обслуживание будущих пассажиров игорной зоны «Приморье». Однако на данном этапе эти планы нереализуемы. «На современном этапе проект реконструкции терминала «Б» в целях его использования для обслуживания пассажиров игорной зоны не рассматривается в связи с отсутствием детально проработанного проекта и реальных инвесторов», - сообщили «Золотому Рогу» в ОАО «МАВ».

Объем капитальных вложений в строительство нового аэровокзального комплекса (терминал «А») общей площадью 47,5 тыс. кв. м в аэропорту «Владивосток» составил порядка 7 млрд рублей. Строительство нового терминала началось в августе 2009 года. Главным инвестором выступило ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ), соинвестором - Внешэкономбанк.

Похоже, что решение по невостребованному пока зданию международного аэровокзала будет принимать новый собственник. Гендиректор ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил ВАСИЛЕНКО уже заявил, что МАШ планирует до конца 2014 года закрыть сделку по продаже доли в аэропорту Владивостока Фонду развития Дальнего Востока (структура Внешэкономбанка). Стоимость доли он оценил более чем в 4 млрд рублей. «Наши инвестиции понятны - более 4 млрд рублей. Сделку хотелось бы закрыть до конца 2014 года», - сообщил Василенко.

МАШ владеет акциями в двух компаниях аэропорта Владивосток - 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток». Акции будут продаваться в обеих компаниях.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.