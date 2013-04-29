Во Владивостоке названы победители ежегодной Краевой Бизнес-Премии

В столице Приморья 25 апреля подведены итоги IX ежегодной Краевой Бизнес-Премии, организаторами которой уже 9 лет выступают администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». В этом году 49 членов Экспертного совета Премии лидерами Приморья дружно назвали машиностроителей.

Как отметил на церемонии во Владивостокском бизнес-центре член Экспертного совета, заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ, за 9 лет приморская Бизнес-Премия объединила вокруг себя представителей деловых кругов, власти и общественности в желании показать роль бизнеса в развитии края и тем самым дать импульс развития территории. И это удалось. Сегодня конкурс стал смотром лучших достижений компаний за минувший год.

Общественное признание сделало ежегодную Краевую Бизнес-Премию престижнейшим событием в жизни деловой элиты Приморья. На торжественную церемонию чествовать лауреатов год от года собирается все больше представителей разных отраслей экономики, финансов и инфраструктуры бизнеса. И в этом году зал на 140 мест во Владивостокском бизнес-центре отеля «Хендэ» был переполнен. По традиции на подведение итогов собираются не только лауреаты и победители конкурса, эксперты, представители власти, но и номинанты ТОП-25, кто по финансово-экономическим показателям вполне мог претендовать на финал, если бы общественность чуть больше бы знала о реальных достижениях предприятия.

Пожалуй, сегодня нет другой такой площадке, где в одном месте на равных сходятся власть, бизнес и общественное мнение в лице СМИ и экспертов. В этом году, как отметили наблюдатели, корпус первых лиц компаний был представлен как никогда широко. Эксперты объясняют это тем, что представители бизнеса почувствовали, что их роль в дальнейшем развитии территории возрастает. В год саммита федеральная и региональная власти сделали большой шаг по созданию зоны благоприятствования – теперь очередь за бизнесом.

«Социально ответственный бизнес–2012»: хлеб, как всегда, всему голова

Самой «народной» номинацией считается «Социально ответственный бизнес». Как правило, кубок победителю в этом конкурсе вручает бессменный шеф Бизнес-Премии вот уже девятый год, председатель Экспертного совета Александр КОСТЕНКО. Но у первого вице-губернатора случилась внеочередная командировка. И члены оргкомитета Премии решили использовать площадку церемонии, чтобы широко представить «бизнес-генералитету» главу недавно созданного Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край Андрея АКСЕНОВА. Дебют удался. Во всяком случае Андрей Анатольевич четко разъяснил, что «социальная ответственность бизнеса» и есть один из главных критериев при привлечении в край инвестиций.

Да и победитель в этой номинации - ОАО «Владхлеб» оказался чуть ли не самым бесспорным для экспертов и приморцев, которые бурно обсуждали на форуме Премии DV-rating.ru достоинства и недостатки того или иного финалиста.

Сегодня у Акционерного общества "Владхлеб" – новый генеральный директор. Но традиции социального ответственного бизнеса, заложенные 20 лет назад первым акционером «Владхлеба», остаются в силе. И дело не в обширных программах благотворительности, которые ведет предприятие. И даже не в сумме налогов, которые исправно получает от хлебного предприятия городская казна. Главное для «Владхлеба» – это бесперебойное обеспечение жителей Приморья вкусным и полезным для здоровья "продуктом номер один". 40 тонн популярного у приморцев «Подольского» ежедневно отгружается компанией. Сегодня «Владхлеб» встал перед дилеммой: сохранить низкие цены за счет дешевой муки или гарантировать качество хлеба, которое привыкли мы получать от него. Однако коллективу удалось решить эту проблему. Ведь «Владхлеб» знаменит не только булками, но и профессионалами. И здесь их ценят – уровень зарплат на предприятии в 2012 году оказался выше, чем у коллег по отрасли, на 49%.

И первый кубок из чароита уходит победителю. А малые кубки из природного материала – дерева, камня и металла – подтвердили лауреатство в этой номинации ОАО «Молочный завод Уссурийский», ОАО «Приморский кондитер» и макрофилиала «Ростелеком ДВ». Президент Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья Андрей БРИК, а клуб уже второй год является партнером Бизнес-Премии, вручая дипломы «социальным» лауреатам, отметил огромный вклад конкурса в консолидацию деловых кругов Приморья.

Краевой конкурс, отмечая успехи бизнес-компаний, формирует современное бизнес-лицо Приморья. А оно меняется.

«Развивающийся бизнес–2012»: уголь ныне в тренде

Право объявить имя победителя в номинации "Развивающийся бизнес" предоставляется главе самого развивающегося города России – Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ. Впрочем, у участников церемонии была возможность лично поздравить и самого Игоря Сергеевича. Накануне в Государственной Думе министр регионального развития РФ Игорь СЛЮНЯЕВ подвел итоги VI Всероссийского конкурса муниципальных образований. И глава Владивостока Игорь Пушкарев назван вторым в России «Лучшим главой муниципального образования» среди столичных городов.

А вот статус победителя в номинации «Развивающийся бизнес» получило находкинское предприятие ОАО «Терминал Астафьева». Эксперты из области консалтинга вам скажут: чтобы достичь быстрого успеха в бизнесе, надо оседлать экономический тренд. Именно это сделали создатели проекта «Терминал Астафьева». Спрос на уголь, по оценкам Мирового энергетического агентства, в течение пяти лет может сравняться с мировым потреблением нефти. Этот прогноз и использовало ОАО "Терминал Астафьева", взяв за основу старый причал на окраине Находки. Впервые отгрузив уголь на экспорт в 2011-м, по итогам прошлого года компания вышла на перевалку 1,5 млн тонн угля. Реализация проекта позволит нарастить грузооборот уже в этом году вдвое. Проект "Терминал Астафьева" стоимостью 2,3 млрд рублей со строительству новых мощностей по перевалке угля был представлен на деловом саммите АТЭС и получил высокую оценку экспертного сообщества и региональной власти. Фактически первый этап модернизации терминала уже идет. В 2012 году здесь приобрели современное оборудование для перегрузки. Началась модернизация железнодорожной станции Мыс Астафьева. Сейчас ведется монтаж специальной сетки, что позволит исключить разлет угольной пыли. Акционеры ОАО «Терминал Астафьева» обещают, что к 2015 году в Находке появится уникальный для России "чистый" угольный порт закрытого типа.

Вручая кубки лауреатам «Развивающегося бизнеса», член Экспертного совета, глава Владивостока Игорь Пушкарев признался, что для муниципалитета звание номинанта Бизнес-Премии стало своеобразным знаком качества при выборе исполнителей госзаказа. Тем более лауреат ООО «Акватехнологии» обещал градоначальнику, что откроет рыбные торговые точки во всех уголках города.

Известен горожанам и второй лауреат - «Востокшинторг». Его торговая марка «Шинтоп» сегодня в каждом микрорайоне не только Владивостока, но и вдоль трассы Владивосток – Москва. Впервые в «Развивающемся бизнесе» появился лауреат с самой продвинутой технологией. «ФарПост» в последний год получил новые стимул к развитию в связи с переходом вначале информации, а затем и торговли в Интернет. Самый крупный дальневосточный портал посещают до миллиона пользователей в сутки.

Да и сам генеральный спонсор Премии – инжиниринговая компания ООО «Акцент» сегодня могла бы претендовать на победу в этой номинации. Как признался коммерческий директор «Акцента» Константин ВОРОБЬЕВ, выступив год назад спонсором, они и не рассчитывали, что за два года получат такой толчок к развитию. Вот только состязаться с номинантами, по условиям конкурса, спонсоры не имеют права. Для объективности результатов. Непродажность и высокую репутацию Бизнес-Премии отмечали и сами конкурсанты.

«Менеджер года-2012»: энергичная энергетика

«Менеджером года» IX Бизнес-Премии Приморского края стал генеральный директор «Дальневосточной энергетической компании» Виктор МИЛУШ. Причем, победить ему помогли представители трудовых коллективов этой отрасли. Энергетики дружно голосовали за «своего» на официальном сайте Бизнес-Премии DV-rating.ru, а эксперты не могли не отметить прорыв, сделанный ими для бесперебойного и надежного энергоснабжения края. (Наверное, сыграло роль и то, что энерготариф в Приморском крае остался самым низким на Дальнем Востоке).

Победа в номинации «Менеджер года» определяется не только финансовыми успехами и величиной бизнеса. Сидящие в зале знают, что от личности руководителя компании, его профессионализма, человеческих качеств во многом зависит, какую стратегию выберет компания, как организован бизнес на перспективу, насколько умело формируется команда и осваиваются новые технологии. Для экспертов здесь всегда трудный выбор. Ведь Приморье давно славится директорским корпусом. И, как признались в жюри, по очкам финалисты в этой номинации шли чуть ли не вровень. И дипломы лауреатов заслуженно получили руководитель «Технохолдинга «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО, глава Владивостокского морского торгового порта Владимир КОРЧАНОВ и генеральный директор завода «Дальприбор» Роман ТИТКОВ.

По традиции кубки в главных номинациях вручают партнеры Премии. В номинации «Менеджер года» таким является «Группа Альянс». Как объяснил представитель «Альянса» на Дальнем Востоке Николай СОЦКОВ, когда 9 лет назад инвесторы впервые поддержали инициативу Издательской компании «Золотой Рог», то их также волновала проблема здорового микроклимата в регионе. И поддерживая приморскую Бизнес-Премию они тем самым обозначают долгосрочные цели своего присутствия в регионе.

«Компания года-2012»: вертолетостроители идут на взлет

Как воспользоваться этим историческим шансом, наглядно показали в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» (ОАО). Именно это имя прозвучало в кульминационной номинации IX Бизнес-Премии по итогам 2012 года. Нынешнему победителю есть чем подтвердить звание «Компания года». Сегодня визитка завода «Прогресс», да и всего холдинга «Вертолеты России», - Ка-52 "Аллигатор". Уже два года идут его серийные поставки в ВВС России. В 2012 году "Прогресс" вдвое увеличил объемы производства, собрав за год 21 боевую машину. А теперь арсеньевцы готовят к первому полету новый вертолет Ка-52К. Это морская версия "Аллигатора" для российских десантно-вертолетных кораблей типа Mistral, которые должны прийти на Тихоокеанский флот в 2014 году. Главный конструктор холдинга уже и имя одобрил для новой модели – «Катран».

Предприятие выиграло в тендере госзаказ на 10 лет. Но как сказал на торжественной церемонии управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО, главная мечта коллектива – начать выпуск гражданских вертолетов. На «Прогрессе» к этому серьезно готовятся – модернизация, кадры. Ведь в Приморье уже стремительно развивается новая машиностроительная отрасль. Так, звание лауреата по итогам 2012 года в номинации «Компания года» завоевали «Компьютерный центр ДНС» и «Соллерс – Дальний Восток», на конвейере которых идет сборка самых современных моделей компьютеров и автомобилей.

«Мы любим свой город и мечтаем, что он станет мощным интеллектуальным центром на Востоке», - сказал год назад генеральный директор ООО «Компьютерный центр ДНС» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ на Торжественной церемонии 8-й Бизнес-Премии. Тогда впервые по итогам 2011 года приморские эксперты назвали его лауреатом в номинации «Менеджер года». И 2012 год подтверждает, что свои слова команда Алексеева подтвердила делом. Компьютерная компания из Приморья ритейлом покрыла всю Россию, открыв до 600 магазинов с Востока на Запад. И пока идея создания в Приморье технопарка высоких технологий только обсуждается, приморские компании ИТ-сферы уже реально создают его. Заработанный на торговле компьютерами и цифровой техникой капитал ДНС стал основой для организации в Приморье высокотехнологичного производства. В цехах ДНС под Артемом выпускаются самые современные ноутбуки, планшеты и смартфоны. Это лучший подарок молодой компании к своему 15-летию.

Благодарен организаторам Бизнес-Премии за справедливую оценку роли своего предприятия в развитии Приморского края генеральный директор ООО «Соллерс- Дальний Восток» Александр КОРНЕЙЧУК. «Думаете, почему японские автокорпорации пришли в Приморье сейчас? Потому что мы создали здесь инфраструктуру для развития автобизнеса – от причала до кадров».

Среди лидеров бизнеса в 2012 году оказалась портовая отрасль. «Восточная стивидорная компания» из поселка Врангель впервые удостоена диплома лауреата «Компания года». Генеральный директор ООО «Восточная стивидорная компания» Валерий МЕСТУЛОВ, получая малый кубок из рук партнера 9-й Бизнес-Премии, управляющего Приморским отделением Дальневосточного банка «Сбербанк России» Ольги ДОЛГОВОЙ, подтвердил: докеры поселка Врангель твердо намерены вернуть себе славу самого современного и оперативного порта Дальнего Востока. Для этого и проводится Премия, что ее участники могли оглянуться на идущих рядом, соразмерить шаги своего развития, чтобы не отстать.

Как призналась исполнительный директор оргкомитета IX Бизнес-Премии Елена Баркова: «Этот проект никогда не был коммерческим для Издательской компании «Золотой Рог». Но мы искренне гордимся, что внесли свой вклад в консолидацию деловых кругов Приморья. Краевой конкурс стал своеобразным драйвером для бизнеса территории».

Евгений ИТАРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.