Во Владивостоке остановлена скандальная стройка

Вице-губернатор Приморья Владимир БАЛАН на расширенном заседании общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае сообщил, что скандальное строительство в районе вырубленного сквера по ул. Светланской между остановками «Дальзаводской» и «Авангард», остановлено.

Руководство компании ООО «Регион-1» выполнило решение, вынесенное на градосовете Владивостока, состоявшемся в минувший четверг, 28 марта. Выезд на объект подтвердил, что строительство приостановлено.

Представленный на градосовете проект культурно-развлекательный комплекса оказался 8-этажным зданием с характерными признакам торгового центра или МФЦ высотой около 20 метров со стороны ул. Светланской и около 35 метров – со стороны ул. Дальзаводской. Притом, что представитель компании-застройщика Борис ПОЗДНЯКОВ утверждал, что будет построено здание высотой в 3,5 этажа.

Выяснилось, что территория стройки, ранее по статусу являвшаяся Р-4 (рекреационной) в начале этого года внезапно стала ОБ-2 (общественно-деловой зоной), притом что официального решения о корректировки зонирования этой территории не было. В связи с этим глава городской администрации Игорь ПУШКАРЕВ заявил, что виновники в изменении зоны будут найдены и наказаны.

Застройщик не смог ответить на вопрос градосовета: какое же здание и по какому проекту сегодня строится на месте сквера.

Строительство здесь было возобновлено по решению суда, который оказался на стороне собственника, которому ранее отказывали в разрешении на строительство в этом месте 17-этажного здания. По суду разрешение выдано, но застройщик обещал пойти на компромисс, и возвести объект, который бы не нарушал масштаб застройки и гармонию архитектурного ансамбля исторической ул. Светланской.

Поскольку руководители города и края, члены градосовета не получили доказательства, что стройка ведется на основании должным образом согласованного проекта, застройщику было предписано немедленно остановить строительство и привести его в соответствие с принятыми ранее между администрацией города и компанией договоренностями.

Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.RU, Владивосток.