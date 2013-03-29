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Во Владивостоке остановлена скандальная стройка
Вице-губернатор Приморья Владимир БАЛАН на расширенном заседании общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае сообщил, что скандальное строительство в районе вырубленного сквера по ул. Светланской между остановками «Дальзаводской» и «Авангард», остановлено.
Руководство компании ООО «Регион-1» выполнило решение, вынесенное на градосовете Владивостока, состоявшемся в минувший четверг, 28 марта. Выезд на объект подтвердил, что строительство приостановлено.
Представленный на градосовете проект культурно-развлекательный комплекса оказался 8-этажным зданием с характерными признакам торгового центра или МФЦ высотой около 20 метров со стороны ул. Светланской и около 35 метров – со стороны ул. Дальзаводской. Притом, что представитель компании-застройщика Борис ПОЗДНЯКОВ утверждал, что будет построено здание высотой в 3,5 этажа.
Выяснилось, что территория стройки, ранее по статусу являвшаяся Р-4 (рекреационной) в начале этого года внезапно стала ОБ-2 (общественно-деловой зоной), притом что официального решения о корректировки зонирования этой территории не было. В связи с этим глава городской администрации Игорь ПУШКАРЕВ заявил, что виновники в изменении зоны будут найдены и наказаны.
Застройщик не смог ответить на вопрос градосовета: какое же здание и по какому проекту сегодня строится на месте сквера.
Строительство здесь было возобновлено по решению суда, который оказался на стороне собственника, которому ранее отказывали в разрешении на строительство в этом месте 17-этажного здания. По суду разрешение выдано, но застройщик обещал пойти на компромисс, и возвести объект, который бы не нарушал масштаб застройки и гармонию архитектурного ансамбля исторической ул. Светланской.
Поскольку руководители города и края, члены градосовета не получили доказательства, что стройка ведется на основании должным образом согласованного проекта, застройщику было предписано немедленно остановить строительство и привести его в соответствие с принятыми ранее между администрацией города и компанией договоренностями.
Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Мой псевдоним11:10, 30.03.2013#
Забавно. У нас нынче суд может взять и разрешить что угодно. Давайте по суду отселим администрацию края и города из центра города в район . . . . ну подальше за город. а что - суд разрешил - значит всё, добро получено. И всем без разницы, что есть градостроительный кодекс и суд должен руководствоваться нормами, а также есть такая вещь как местное самоуправление. . . но судьи - они ж люди чэсные. . .
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