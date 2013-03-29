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Во Владивостоке остановлена скандальная стройка

29 Марта 2013, 20:01 | Владивосток

Вице-губернатор Приморья Владимир БАЛАН на расширенном заседании общественного экспертного совета  по обеспечению качественным жильем в Приморском крае сообщил, что скандальное строительство в районе вырубленного сквера по ул. Светланской между остановками «Дальзаводской» и «Авангард», остановлено.

Руководство компании ООО «Регион-1» выполнило решение, вынесенное на градосовете Владивостока, состоявшемся в минувший четверг, 28 марта. Выезд на объект подтвердил, что строительство приостановлено.

Представленный на градосовете проект культурно-развлекательный комплекса оказался 8-этажным зданием с характерными признакам торгового центра или МФЦ высотой около 20 метров со стороны ул. Светланской и около 35 метров – со стороны ул. Дальзаводской. Притом, что представитель компании-застройщика Борис ПОЗДНЯКОВ утверждал, что будет построено здание высотой в 3,5 этажа.

Выяснилось, что территория стройки, ранее по статусу являвшаяся Р-4 (рекреационной) в начале этого года внезапно стала ОБ-2 (общественно-деловой зоной), притом что официального решения о корректировки зонирования этой территории не было. В связи с этим  глава городской администрации Игорь ПУШКАРЕВ заявил, что виновники в изменении зоны будут найдены и наказаны.

Застройщик не смог ответить на вопрос градосовета: какое же здание и по какому проекту сегодня  строится на месте сквера.

Строительство здесь было возобновлено по решению суда, который оказался на стороне собственника, которому ранее отказывали в разрешении на строительство в этом месте 17-этажного здания. По суду разрешение выдано, но застройщик обещал пойти на компромисс, и возвести объект, который бы не нарушал масштаб застройки и гармонию архитектурного ансамбля исторической ул. Светланской. 

Поскольку руководители города и края, члены градосовета не получили доказательства, что стройка ведется на основании должным образом согласованного проекта, застройщику было предписано немедленно остановить строительство и привести его в соответствие с принятыми ранее между администрацией города и компанией договоренностями.

Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

        

Автор: Виктор Кудинов
Теги: владивосток  строительство 



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Комментарии

  • Псевдоним10:14, 30.03.2013#

    твари

  • Камертон11:09, 30.03.2013#

    Б. . . приморские судьи в своем репертуаре. Необходимо обжаловать решение суда в более высокой инстанции.

  • Мой псевдоним11:10, 30.03.2013#

    Забавно. У нас нынче суд может взять и разрешить что угодно. Давайте по суду отселим администрацию края и города из центра города в район . . . . ну подальше за город. а что - суд разрешил - значит всё, добро получено. И всем без разницы, что есть градостроительный кодекс и суд должен руководствоваться нормами, а также есть такая вещь как местное самоуправление. . . но судьи - они ж люди чэсные. . .

  • tvist13:02, 30.03.2013#

    Пока Ч. М. О. Чумаков будет сидеть в арбитраже, весть город будет в таких стройках! Ибо ОН очень жаден и ТУП!!!!!

  • ЕдРосы13:09, 30.03.2013#

    всяко маскали всем заправляют и на местную власть они положили

  • Васёк13:50, 30.03.2013#

    Да стройте на здоровье, только за городом. И город заодно будет потихоньку расширятся. А то скоро на головах начнут строить.

  • Псевдоним 70314:18, 31.03.2013#

    что то меня уже это Псевдоним21:43, 30. 03. 2013 задолбал своей рекламой . Пора устанавливать программку по определению айпишки и сломать ему рога вечерком

  • Псевдоним14:30, 31.03.2013#

    А на Невской 1, почти рядом с Администрацией, строят уже четвертый год двухэтажный дом. Главное немного построят, затем тишина, потом снова продолжают. Видно Администрация района имеет.

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