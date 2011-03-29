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«ДАЛЬТУР – 2011» пройдет во Владивостоке в апреле
22 – 23 апреля во Владивостоке будет проходить XV юбилейная международная туристская выставка «ДАЛЬТУР – 2011». Для участия в выставке зарегистрировалось более 30 компаний из России, КНР, Республики Корея, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и Японии. В рамках выставки «ДАЛЬТУР будет реализован проект Work - кастинг.
Это ролевая игра для выпускников, где каждый участник сможет проявить свои способности, продемонстрировать навыки и знания, стать достойным кандидатом на вакантную должность в компании. Цель мероприятия – содействие в трудоустройстве выпускников туристских специальностей, а также специальностей в сфере гостеприимства и сервисного обслуживания на предприятиях Приморского края.
Для участия в проекте приглашаются выпускники специальностей в сфере туризма, гостеприимства и сервисного обслуживания, потенциальные работодатели. На мероприятие будут приглашены руководители краевой и городской служб занятости. В настоящий момент заявки на участие в проекте подали уже более 25 студентов выпускников профильных специальностей и 12 работодателей. Отметим, участие в проекте как для выпускников, так и для компаний–работодателей является бесплатным.
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