Бизнес-марафон для предпринимателей Приморского края начался

Общественное признание – именно это, на мой взгляд, сделало ежегодную Краевую Бизнес-Премию настолько престижным событием в жизни деловой элиты Приморья, что всякий раз Торжественная церемония награждения победителей собирает представителей всех отраслей экономики, финансов и инфраструктуры бизнеса и власти Приморья. Назовите мне другую такую площадку, где в одном месте на равных сходятся власть, бизнес и общественное мнение, где единодушно поют славу Бизнесу с большой буквы.

В феврале начался почти трехмесячный марафон – столько времени уходит у Оргкомитета и нашей Издательской компании на организацию и проведение Бизнес-Премии. Первый этап скрыт от публики. Обновляется Экспертный совет, ведь его члены должны хорошо знать не только местные компании, но и тенденции в бизнесе, чтобы объективно оценить финансовый успех предприятия. Одновременно идет поиск спонсоров. Ведь когда-то наш бессменный председатель Оргкомитета Бизнес-Премии Александр Иванович КОСТЕНКО справедливо сказал: «Бизнес-Премия родилась как общественное начинание самого бизнеса. Пусть она таким и останется». Бизнесмены давно поняли: выступить на площадке Бизнес-Премии, участником или спонсором, – значит войти в деловую элиту края.

Исполнительная дирекция тем временем собирает и проверяет финансово-экономические показатели компаний за 2011 год – на их основе формируются все номинации «Компания года», «Социально ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес», дополнительно опрашиваются эксперты по формированию рейтинга топ-менеджеров. Здесь одних финансовых показателей мало, поэтому вы можете подать заявку и выдвинуть номинантов.

И это, пожалуй, самый сложный этап конкурса. С открытыми акционерными обществами все понятно. А вот ЗАО и ООО, чьи показатели позволяют попасть в ТОП-25, затем придется поступиться закрытостью. Ведь организаторы с первого года заявили: мы преследуем цель сделать наш бизнес цивилизованным и прозрачным, а потому номинантам придется открыться, правда, только Оргкомитету и экспертам. Так что коммерческую тайну гарантируем.

Сегодня мы представляем основной состав Экспертного совета и наших партнеров. Уже в марте обнародуем ТОП-25 по четырем номинациям и откроем голосование в первом туре. В апреле опубликуем четверки вышедших в финал и подробнее познакомим, какими такими заслугами они ознаменовали 2011 год.

Хочется напомнить, что в каждой номинации предусмотрено открытое голосование, когда каждый житель края вправе отдать свой голос за ту или иную компанию. Если в номинациях «Компания года» и «Менеджер года» главный голос за экспертами, а публичное голосование лишь корректирует, то в двух других - «Социально ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес» - голоса учитываются 50 на 50 и оценку своей компании могут дать сами работники. Ведь главное в Бизнес-Премии не кубок победителя, а общественное признание компании, которое станет своеобразным сертификатом для ее партнеров.

Конечно, мне как постоянному организатору хочется увидеть среди победителей новые имена. И я искренне горжусь, что некоторым из них именно Премия дала путевку в деловую элиту края. В последние годы в новых условиях получили новый импульс к развитию многие приморские компании. Но как руководитель компании, которой в этом году исполнится 20 лет (я об Издательской компании «Золотой Рог»), я понимаю: сиюминутный фарт бывает, а дорога к успеху - долгая и трудная. Так что конкуренция на пути к кубку в этом году обеспечена. Остается только пожелать благосклонности экспертов.

Елена БАРКОВА, исполнительный директор VIII Краевой Бизнес-Премии.

Экспертный совет VIII Краевой Бизнес–Премии-2011

Костенко Александр Иванович, первый вице-губернатор Приморского края, председатель Экспертного совета;

Баркова Елена Степановна, генеральный директор ИК «Золотой Рог», исполнительный директор VIII Краевой Бизнес - Премии;

Анискевич Максим Николаевич, руководитель Дальневосточного межрегионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам;

Бабич Инесса Альбертовна, президент ДВ отделения Российской ассоциации по связям с общественностью;

Белавин Сергей Юрьевич, управляющий Дальневосточного терруправления АКБ «Росбанк»;

Белкин Виктор Григорьевич, директор Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета;

Борняков Андрей Иванович, генеральный директор ООО «Град М»;

Бочаров Лев Николаевич, генеральный директор ФГУП «ТИНРО – центр»;

Брежнев Владимир Борисович, председатель ТПП Приморского края;

Брик Андрей Петрович, президент Клуба крупнейших налогоплательщиков Приморского края, руководитель Приморского УФПС;

Воробьев Константин Иванович, коммерческий директор ООО «Акцент»;

Горчаков Виктор Васильевич, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края;

Дорошенко Виктор Александрович, председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье»;

Дубинин Николай Александрович, директор департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края;

Звеняцкий Ефим Семенович, художественный руководитель Академического театра им. М.Горького;

Зверев Герман Станиславович, президент Ассоциации добытчиков минтая;

Зиганшина Ольга Петровна, генеральный директор компании «Даль-аудит»;

Зубова Наталья Валерьевна, заместитель главы города Владивостока;

Иванищев Роман Сергеевич, президент Некоммерческого партнерства предприятий индустрии гостеприимства «Дальневосточная Ассоциация Рестораторов и Отельеров»;

Колядин Олег Геннадьевич, глава Находкинского городского округа;

Лазарев Геннадий Иннокентьевич, ректор ВГУЭС;

Латкин Александр Павлович, директор института международного бизнеса и экономики;

Липаев Олег Леонидович, руководитель Управления Минэкономразвития РФ по Приморскому краю;

Ломакина Марина Александровна, председатель совета НП СРО «РОС ПК»;

Малявин Евгений Николаевич, исполнительный директор Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья;

Масловец Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Приморскому краю;

Микерина Наталья Васильевна, генеральный директор РИА «Восток-Медиа»;

Моторыкина Светлана Владимировна, и.о. директора Приморского филиала ОАО АКБ «Росбанк»;

Новиков Владимир Михайлович, глава Артемовского городского округа;

Нагибин Иван Анатольевич, генеральный директор ООО «Финам–Владивосток»;

Никонова Галина Евгеньевна, президент НП «ДВ Палата налоговых консультантов»;

Овечкин Евгений Александрович, председатель Законодательного Собрания Приморского края;

Оленникова Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков;

Полянский Евгений Викторович, генеральный директор ТГРК «Владивосток»;

Попова Галина Владимировна, директор КА «Карьера-форум»;

Пушкарев Андрей Николаевич, главный редактор ЗАО «Владивосток-Новости»;

Пушкарев Игорь Сергеевич, глава администрации г.Владивостока.

Рауд Елена Юрьевна, генеральный директор Сети кадровых агентств «Успех»;

Робканов Михаил Федорович, член Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья;

Рудица Сергей Поликарпович, глава Уссурийского городского округа;

Соцков Николай Николаевич, представитель ОАО «Группа Альянс» по Дальнему Востоку;

Суханов Виктор Андреевич, директор РИА «PrimaMedia»;

Тарасова Елена Юрьевна, директор НП «Приморский территориальный Институт профессиональных бухгалтеров»;

Текиев Джамбулат Абдулхалимович, заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края;

Терский Михаил Васильевич, директор Тихоокеанского центра стратегических разработок;

Шаповалов Виктор Федорович, руководитель территориального органа федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю;

Шатов Юрий Борисович, директор Дальневосточного филиала ОАО «СОГАЗ»;

Шемилина Марина Анатольевна, председатель Общественного совета предпринимателей Приморья;

Якимчук Ефим Ильич, директор НО «Гарантийный Фонд Приморского края».

"Золотой Рог".