Один из самых известных инвесторов Приморья уходит в тень

Зиявудин Магомедов устал управлять ДВМП

Совладелец и председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ (на фото) вышел из состава совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO). Ранее г-н Магомедов покинул пост президента хоккейного клуба «Адмирал», его преемником стал генеральный директор ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в FESCO) Заирбек ЮСУПОВ.

Председателем нового совета директоров ДВМП, сформированного в конце декабря прошлого года, избрана генеральный директор группы «Сумма» Лейла МАММЕДЗАДЕ.

В состав совета директоров были введены старший партнер, председатель совета директоров финансовой группы GHP Group Марк ГАРБЕР, первый заместитель гендиректора ООО «Группа Сумма», член совета директоров ПАО «Трансконтейнер» Александр ПАНЧЕНКО, гендиректор En+ Максим СОКОВ, а также член совета директоров АО «СУЭК» Наталья ИЗОСИМОВА.

Свои места сохранили представители «Суммы» - г-жа Маммедзаде и директор по финансам и экономике Константин КУЗОВКОВ, а также президент FESCO Александр ИСУРИН, юрисконсульт Tarrant Management Клайв Денис БОУД и глава московского филиала TPG Capital Дмитрий ШВЕЦ.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе «Сумма» принадлежат 32,5% акций ДВМП, 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.

Зиявудин Гаджиевич Магомедов родился 25 сентября 1968 года в Махачкале. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда БИЛАЛОВА.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС.