Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке пройдет семинар "Новые требования по раскрытию информации для акционерных обществ"
В марте 2013 года вступают в силу новые требования к порядку созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России №12-6/пз-н). Вводится требование для всех категорий обществ раскрывать информацию в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федеральный Закон №228-ФЗ от 18.07.2011).
Завершена разработка законопроекта, упрощающего процедуру эмиссии и вносящего серьезные изменения в порядок выплаты дивидендов АО. Также до конца апреля 2013 года будут разработаны и вступят в силу изменения в Положение о раскрытии информации (Приказ ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.2011, действующий со 2 марта 2012 года). Существенно меняются требования к раскрытию информации акционерными обществами в сети Интернет и ленте новостей.
В связи с этим, ООО «Партнер НСК» совместно с ЗАО «Интерфакс» проводит семинар «Новые требования по раскрытию информации для акционерных обществ».
Дата и время проведения: с 6 по 8 февраля 2012 г., с 10.00 до 17.30.
Место проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, 20. - Гостиница «Экватор», тренинг-класс «Бриз»
Семинар ведут:
Филимошин Павел Михайлович - заместитель Руководителя управления эмиссионных ценных бумаг ФСФР России, разработчик новой редакции Положения о раскрытии информации.
Оленьков Дмитрий Николаевич - генеральный директор Службы раскрытия информации Интерфакса, ведущий эксперт ФСФР России, один из авторов новой редакции Положения о раскрытии информации.
- 6 февраля (10.00-17.30): «Особенные дополнительные требования по раскрытию информации для ОАО, обязанных раскрывать ежеквартальные отчеты либо имеющих ценные бумаги, допущенные к обращению на фондовой бирже: сущфакты, ежеквартальный отчет, сводная (консолидированная) отчетность. Приказ ФСФР России №11-44/пз-н. Порядок раскрытия инсайдерской информации».
- 7 февраля (10.00-17.30): «Общие для всех категорий ОАО требования по раскрытию информации. Взаимодействие с уполномоченным агентством. Требования к форматам документов, установленные ФСФР России. Составление списков аффилированных лиц. Требования по раскрытию информации в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц».
- 8 февраля (10.00 - 17.30): «Новые требования к порядку созыва и проведения собрания акционеров. Новые требования по составлению годового отчета АО. Особенные требования к различным категориям АО: ЗАО, ОАО, организациям, имеющим ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже, организациям, акции которых находятся в федеральной собственности».
- 8 февраля (17.50 - 19.20): Круглый стол с разработчиками. Направления развития законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг: изменения, касающиеся процедуры выплаты дивидендов, эмиссии ценных бумаг, предоставления прав акционерам на получение документов общества, изменения в ГК РФ.
Раздаточный материал участникам семинара: основная часть раздаточного материала участникам любого из дней семинара будет предоставлена в электронном виде и включает в себя краткий комментарий к новой редакции Положения, типовые шаблоны новых годовых отчетов, статьи докладчика, касающиеся новой редакции Положения, новую версию Электронной анкеты ФСФР России с инструкцией к ней, новые комментарии к составлению годового отчета и списков аффилированных лиц, презентацию докладчика по вопросам проведения собрания акционеров.
По всем вопросам участия в семинаре (регистрация, оплата, размещение в гостинице - для иногородних): обращаться в ООО «Партнер-НСК», тел.: 8 (383) 299-15-08, моб.: 8-913-917-15-08, 8-961-224-65-09, e-mail: partner-nsk@bk.ru
Новости тематики
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Остров Русский отдадут китайским инвесторам
- Приморье обогреют когенерацией
- Знаменитое владивостокское кафе закрылось из-за москвичей
Новости раздела
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде