Во Владивостоке пройдет семинар "Новые требования по раскрытию информации для акционерных обществ"

В марте 2013 года вступают в силу новые требования к порядку созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России №12-6/пз-н). Вводится требование для всех категорий обществ раскрывать информацию в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федеральный Закон №228-ФЗ от 18.07.2011).

Завершена разработка законопроекта, упрощающего процедуру эмиссии и вносящего серьезные изменения в порядок выплаты дивидендов АО. Также до конца апреля 2013 года будут разработаны и вступят в силу изменения в Положение о раскрытии информации (Приказ ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.2011, действующий со 2 марта 2012 года). Существенно меняются требования к раскрытию информации акционерными обществами в сети Интернет и ленте новостей.

В связи с этим, ООО «Партнер НСК» совместно с ЗАО «Интерфакс» проводит семинар «Новые требования по раскрытию информации для акционерных обществ».

Дата и время проведения: с 6 по 8 февраля 2012 г., с 10.00 до 17.30.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, 20. - Гостиница «Экватор», тренинг-класс «Бриз»

Семинар ведут:

Филимошин Павел Михайлович - заместитель Руководителя управления эмиссионных ценных бумаг ФСФР России, разработчик новой редакции Положения о раскрытии информации.

Оленьков Дмитрий Николаевич - генеральный директор Службы раскрытия информации Интерфакса, ведущий эксперт ФСФР России, один из авторов новой редакции Положения о раскрытии информации.

- 6 февраля (10.00-17.30): «Особенные дополнительные требования по раскрытию информации для ОАО, обязанных раскрывать ежеквартальные отчеты либо имеющих ценные бумаги, допущенные к обращению на фондовой бирже: сущфакты, ежеквартальный отчет, сводная (консолидированная) отчетность. Приказ ФСФР России №11-44/пз-н. Порядок раскрытия инсайдерской информации».

- 7 февраля (10.00-17.30): «Общие для всех категорий ОАО требования по раскрытию информации. Взаимодействие с уполномоченным агентством. Требования к форматам документов, установленные ФСФР России. Составление списков аффилированных лиц. Требования по раскрытию информации в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц».

- 8 февраля (10.00 - 17.30): «Новые требования к порядку созыва и проведения собрания акционеров. Новые требования по составлению годового отчета АО. Особенные требования к различным категориям АО: ЗАО, ОАО, организациям, имеющим ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже, организациям, акции которых находятся в федеральной собственности».

- 8 февраля (17.50 - 19.20): Круглый стол с разработчиками. Направления развития законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг: изменения, касающиеся процедуры выплаты дивидендов, эмиссии ценных бумаг, предоставления прав акционерам на получение документов общества, изменения в ГК РФ.

Раздаточный материал участникам семинара: основная часть раздаточного материала участникам любого из дней семинара будет предоставлена в электронном виде и включает в себя краткий комментарий к новой редакции Положения, типовые шаблоны новых годовых отчетов, статьи докладчика, касающиеся новой редакции Положения, новую версию Электронной анкеты ФСФР России с инструкцией к ней, новые комментарии к составлению годового отчета и списков аффилированных лиц, презентацию докладчика по вопросам проведения собрания акционеров.

По всем вопросам участия в семинаре (регистрация, оплата, размещение в гостинице - для иногородних): обращаться в ООО «Партнер-НСК», тел.: 8 (383) 299-15-08, моб.: 8-913-917-15-08, 8-961-224-65-09, e-mail: partner-nsk@bk.ru