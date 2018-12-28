Необычный игровой комплекс от компании ННК и Бамблби научат дошколят Правилам дорожного движения

Как научить наших детей соблюдать Правила дорожного движения? Порой баловство рядом с дорогой или переход на другую сторону улицы не по пешеходному переходу приводит к печальным последствиям. Группа компаний ННК подошла к этой важной теме системно и креативно. Ведь когда правила тебе рассказывает любимый герой «Трансформеров» Бамблби, не следовать им просто невозможно!

Группа компаний ННК продолжает реализацию социальных проектов, направленных на повышение безопасности движения на дорогах Приморского края. Сегодня, 28 декабря, во Владивостоке состоялось вручение оригинального новогоднего подарка воспитанникам детского сада №134. ННК решила улучшить условия для ребят и открыла на территории садика современный игровой комплекс. Торжественно перерезали красную ленточку высокие гости: генеральный директор АО «ННК-Приморнетфепродукт» Виталий Александрович ВЕРШИНИН, заместитель главы администрации Владивостока Игорь Викторович ТКАЧЕНКО и председатель Думы города Андрей Петрович БРИК.



Генеральный директор АО «ННК-Приморнетфепродукт» Виталий Вершинин в своей речи поздравил воспитанников детского сада с Новым годом и пожелал, чтобы они росли с здоровыми и активными, чему будет способствовать подарок от компании.

«Учитывая профиль нашей деятельности, мы стараемся внести максимальный вклад в повышение безопасности движения на наших дорогах. Для детишек – проводим лекции о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Установленный сегодня игровой комплекс – часть этого важного социального проекта. Для их родителей, которые являются клиентами наших АЗС, мы стараемся создать максимально комфортные условия на наших заправочных станциях – чтобы была возможность отдохнуть, снять накопленное за рулем напряжение. Согласитесь, это тоже влияет на безопасность движения» - прокомментировал руководитель предприятия.

Стоит отметить, что все элементы, из которых обустроена детская площадка, выполнены из высококачественных материалов и с соблюдением всех ГОСТов. Также для воспитанников детского сада был подготовлен праздник, на котором детям в веселой игровой форме рассказали о некоторых правилах дорожного движения и вручили полезные подарки. «Это особые светоотражающие значки. Они так хитро сделаны, что если в темноте посветить на них, например, фонариком или фарой – они начнут ярко светиться! Благодаря этому все увидят, где вы находитесь. И когда вы будете переходить дорогу, все водители вас увидят и сразу остановятся! Не забывайте, пожалуйста, их носить!» - объяснили ребятам ведущий праздника и Бамблби.



Передача современного игровой комплекса детскому учреждению стала продолжением уже давно сложившейся доброй традиции Группы компаний ННК в поддержке и помощи местным администрациям и жителям нашего города в решении насущных социальных задач. Независимая Нефтегазовая Компания не только уже многие годы успешно обеспечивает Владивосток качественным топливом и услугами, но также заботится о семьях Владивостока и активно участвует в социально-экономическом развитии города. Ежегодно компания оказывает благотворительную помощь, реализуя различные проекты в регионах своего присутствия. Отдельная тема – помощь тем, кто особенно в этом нуждается. Это и обеспечение материальной поддержки детских домов, и ежегодная помощь в проведении новогодних представлений для детей с ограниченными физическими возможностями, детей из малообеспеченных семей и пациентов психиатрической больницы Первореченского района, и участие в программе памяти участникам ВОВ. Сегодня восторгу детворы не было предела - "Она такая классная!". Здесь целая автозаправочная станция с горками, качелями и развивающими элементами. Будем надеяться, что все воспитанники этого детского сада будут переходить дорогу только на зеленый свет и присматривать за родителями, чтобы и они не нарушали правила дорожного движения за рулем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.