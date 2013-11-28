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Группа FESCO доработалась до прибыли
Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство", Владивосток) за 9 месяцев 2013 года получила $28 млн чистой прибыли по МСФО против $17 млн убытка годом ранее.
В то же время, выручка группы в январе-сентябре сократилась на 4,7%, до $850 млн. Прибыль до налогообложения увеличилась в 3,1 раза, до $49 млн.
Показатель EBITDA снизился на 13,3% до $152,4 млн.
Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Холдингу принадлежат ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), железнодорожный оператор "Трансгарант" и доля в ЗАО "Русская тройка". Кроме того, в собственности и лизинге у FESCO - более 35 тыс. контейнеров и 26 судов общим дедвейтом более 300 тыс. тонн без учета 4 ледоколов.
Акционерами ОАО "ДВМП" являются группа "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА - 32,5% акций, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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