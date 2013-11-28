Имя нового гендиректора аэропорта "Владивосток" станет известно 19 декабря

Совет директоров ОАО "Международный аэропорт "Владивосток" (МАВ) назначил повторное собрание по выборам гендиректора. Основным кандидатом на пост гендиректора является бывший вице-губернатор Приморского края Павел ПОПОВ.

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, акционеры аэропорта на внеочередном собрании 21 ноября не приняли решение о назначении гендиректора, продлив полномочия исполняющего обязанности гендиректора Игоря ЛУКИШИНА.

Гендиректор ОАО "МАВ" Максим ЧЕТВЕРИКОВ покинул компанию за несколько месяцев до истечения контракта (15 февраля 2014 года). Объясняя это решение коллегам, он говорил, что считает свою миссию выполненной и не видит перспектив для МАВ, а значит и для себя.

Сразу после его отставки МАВ подал в Арбитражный суд Приморского края иск к Максиму Четверикову о возмещении ущерба на 624 тыс. рублей. Аэропорт оспаривает денежное содержание, которое предприятие при Четверикове выплатило одному из его бывших заместителей без согласования с советом директоров.

Госпакет акций аэропорта в размере 52,156% передан в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Шереметьево". Крупнейшим частным акционером аэропорта "Владивосток" является ЗАО "Кварц-Инвест" (16,8% акций), еще 12,458% принадлежат ЗАО "Дальневосточная страховая компания", 5,908% - ООО "Аэро-Груз".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.