Форум предпринимателей "Рост" 2016 пройдет во Владивостоке в новом формате

Ежегодный Форум молодых предпринимателей "Рост" пройдет во Владивостоке 11 и 12 ноября 2016 года. В этом году организаторы бизнес-площадки в качестве новой локации выбрали кампус ДВФУ (о. Русский). Помимо насыщенной основной – деловой – части мероприятия, программа форума пополнилась массой полезных интерактивных развлечений для участников, включая секции нетворкинга, выставку "Сделано в Приморье. Сделано в России", спортивный интертеймент и даже выступления музыкантов.

Образовательная часть программы форума делится на три блока: "Знания и опыт", "Практические навыки" и "Личностное развитие" и включает в себя выступления бизнес-гуру крупнейших региональных и федеральных компаний, студенческие конференции, а также серию круглых столов.

Среди спикеров Форума:

Брайан Трейси - автор бестселлеров о бизнесе, ведущий мировой бизнес-тренер;

Дмитрий Кибкало - основатель сети магазинов настольных игр «Мосигра»;

Максим Гришаков - коммерческий директор компании «Яндекс»;

Евгений Гаврилин – основатель краудфандингового сервиса Boomstarter;

Эльмира Логина и Елизавета Маслова - основатели сети клиник Мед'OK

и еще 20 бизнес-гуру с общим оборотом компаний в 1 трлн рублей.

С полным списком спикеров Форума «Рост» и программой можно ознакомиться на сайте www.rostforum.ru

«Рост» в цифрах:

- 2 дня нетворкинга

- 800 участников (85% - реальные предприниматели)

- 26 спикеров – известных предпринимателей

- 30 секций – дискуссии, круглые столы, мастер-классы и презентации

- 6 специальных зон для B2B-переговоров

- десятки успешных компаний-участников выставки «Сделано в Приморье. Сделано в России» в рамках Форума

- безграничные знания о маркетинге, продажах, делегировании, отношениях с клиентами, саморазвитии, построению сложных систем и т.д.

Стать участником Форума «Рост» может любой желающий. Билеты можно купить на сайте www.rostforum.ru.

— Instagram – @primbizofficial;

— Facebook – PrimBiz;

— VK – primbiz.

Организаторы: РМОО "Клуб Молодых предпринимателей Приморского края" совместно с Приморским отделением ООО МСП "ОПОРА РОССИИ".

Газета "Золотой Рост", Владивосток.