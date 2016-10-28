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Форум предпринимателей "Рост" 2016 пройдет во Владивостоке в новом формате
Ежегодный Форум молодых предпринимателей "Рост" пройдет во Владивостоке 11 и 12 ноября 2016 года. В этом году организаторы бизнес-площадки в качестве новой локации выбрали кампус ДВФУ (о. Русский). Помимо насыщенной основной – деловой – части мероприятия, программа форума пополнилась массой полезных интерактивных развлечений для участников, включая секции нетворкинга, выставку "Сделано в Приморье. Сделано в России", спортивный интертеймент и даже выступления музыкантов.
Образовательная часть программы форума делится на три блока: "Знания и опыт", "Практические навыки" и "Личностное развитие" и включает в себя выступления бизнес-гуру крупнейших региональных и федеральных компаний, студенческие конференции, а также серию круглых столов.
Среди спикеров Форума:
Брайан Трейси - автор бестселлеров о бизнесе, ведущий мировой бизнес-тренер;
Дмитрий Кибкало - основатель сети магазинов настольных игр «Мосигра»;
Максим Гришаков - коммерческий директор компании «Яндекс»;
Евгений Гаврилин – основатель краудфандингового сервиса Boomstarter;
Эльмира Логина и Елизавета Маслова - основатели сети клиник Мед'OK
и еще 20 бизнес-гуру с общим оборотом компаний в 1 трлн рублей.
С полным списком спикеров Форума «Рост» и программой можно ознакомиться на сайте www.rostforum.ru
«Рост» в цифрах:
- 2 дня нетворкинга
- 800 участников (85% - реальные предприниматели)
- 26 спикеров – известных предпринимателей
- 30 секций – дискуссии, круглые столы, мастер-классы и презентации
- 6 специальных зон для B2B-переговоров
- десятки успешных компаний-участников выставки «Сделано в Приморье. Сделано в России» в рамках Форума
- безграничные знания о маркетинге, продажах, делегировании, отношениях с клиентами, саморазвитии, построению сложных систем и т.д.
Стать участником Форума «Рост» может любой желающий. Билеты можно купить на сайте www.rostforum.ru.
— Instagram – @primbizofficial;
— Facebook – PrimBiz;
— VK – primbiz.
Организаторы: РМОО "Клуб Молодых предпринимателей Приморского края" совместно с Приморским отделением ООО МСП "ОПОРА РОССИИ".
Газета "Золотой Рост", Владивосток.
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