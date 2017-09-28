Владивостокцы "с руками" зарабатывают на своем хобби

Потенциал ниши Handmade во Владивостоке громаден

Тренд хенд-мейда накрыл запад России примерно десятилетие назад, когда индустриальные Москва и Санкт-Петербург стали наполняться первыми магазинчиками с изделиями ручной работы. В Европе от «культуры конвейера» устали еще раньше - в 20 веке, сменив постпотребительскую депрессию. Во Владивосток же хенд-мейд пришел совсем недавно, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Вернее, он был здесь всегда, однако достаточный для коммерциализации направления потребительский спрос на украшения, игрушки и прочие изделия ручной работы обозначился всего около двух лет назад. Первые магазины ниши («Хенд-Мейд - Студио», «Рукодельное сердце», «Карманный Заяц» и др.) закрылись в результате неграмотных решений: одни руководители не смогли наладить политику взаимодействия с мастерами, другие принялись продавать умельцам торговые полки, третьи выбрали неправильное месторасположение «на отшибе». Пожалуй, сегодня в приморской нише хенд-мейд остались считанные игроки. О том, что такое «хенд-мейд» и каким характером он обладает во Владивостоке, деловой газете «Золотой Рог» рассказал владелец магазина изделий ручной работы «Куча-Мала» Константин ДЕРЕВЯШКИН.

- Константин, все ли можно принести в «Кучу-малу», или у хенд-мейда есть принципиальный признак?

- Нужно уметь отличать хенд-мейд от поделок, которые нам задавали делать в школе, по этому принципу в «Куче-Мала» и оцениваются изделия мастеров. Спросом пользуются качественные вещи, а это значит – достойный дизайн, стиль, добротные материалы, концепция. Так что мастера, которые хороши в своем деле, получают от магазина реальную выгоду. Но и начинающим нужна возможность найти свой стиль, так что мы даем таким мастерам рекомендации в соответствии со спросом на изделия их направления, помогаем наладить первый контакт с целевой аудиторией.

- Когда ты открывал магазин, у тебя были конкуренты, но сегодня их стало намного меньше. Это ведь не связано с убывающим интересом покупателя к теме?

- Культура хенд-мейда во Владивостоке в зачаточном состоянии, поэтому это нормально, что какие-то магазины открываются и закрываются. Методом проб и ошибок культура и рынок хенд-мейда во Владивостоке будут сформированы в ближайшем будущем. Интерес к теме в городе только увеличивается. Взять хотя бы ярмарки Creativespot или Мандарин-маркет, которые собирают каждый раз приличное количество мастеров и покупателей.

- И все же, кто-то ушел, а «Куча-Мала» осталась. Неужели не было ни одной ошибки?

- Я мечтал создать такой магазин с 16 лет, так что мне непросто сдаться. «Куча-Мала» работает уже полтора года, и это важный показатель: первый переходный возраст пройден уверенно, хотя не без нервных срывов. На самом деле многое тут зависит от налаженного взаимодействия с мастерами: во Владивостоке сегодня дефицит мест, куда мастер может принести свои изделия, чтобы продать их и заработать собственным творчеством. Поэтому, для того чтобы магазин жил, нужно, чтобы мастера приносили сюда свои работы, а чтобы они делали это, нужно укрепить их веру в то, что дело, выбранное для души, все-таки может приносить доход. В свою очередь, чтобы доход был, нужно создать здесь максимально комфортные условия, так что у нас очень гибкая политика в отношении умельцев: мы не продаем им места на полках, не требуем с них денег, продвигаем их изделия вместе с брендом нашего магазина.

- Долго ли ты собирал мастеров? Помнишь первую вещь, которую принес тебе мастер?

- Сначала за мастерами приходилось охотиться, теперь они приносят изделия сами, чему я несказанно рад: значит, мне удалось создать те самые условия, о которых я говорил выше. Первую вещь, конечно, помню. Это были заколки для волос ручной работы девушки-инвалида из Владивостока. Надя передала изделия заочно, через маму - сама прийти не смогла. Сегодня в «Куче-Мала» выставляется более 250 мастеров из Владивостока, из других городов региона, и даже из Японии. Пока что магазин молодой, так что мы привлекаем ближайших мастеров. Дальше, конечно, планируем отбирать их по всей России и из самых разных стран.

- Какой хенд-мейд любишь ты, а какой – твои покупатели?

- По-моему, образец хенд-мейда – это все-таки игрушки. Разных стилей – мягкие, твердые, из шерсти, тряпичные… Я люблю их, считаю очень важными и хотел бы, чтобы в нашем обществе сформировалась культура первой детской игрушки: к примеру, американцы дарят своим детям одну особенную, качественную игрушку, которая проходит с ними всю молодость. Поэтому в «Куче-Мала» мы очень серьезно относимся к ассортименту таких изделий. Покупатели любят разное: очень сложно предугадать, что купит очередной гость. Каждая вещичка ждет своего человека. Есть, конечно, более популярные вещи, которые пользуются особенным спросом, в основном это украшения из натуральных материалов.

- Есть ли мастера, от работ которых ты пережил катарсис, как от произведения искусства?

- Такое происходит часто. В последний раз я был изумлен, когда увидел серьги-оригами мастерицы Акико из японской префектуры Окинава. Настолько качественно и с чувством выполнена ювелирная работа с обычной лакированной бумагой.

- Я знаю, что ты сам мастеришь кулоны из дерева. Это желание пришло к тебе после открытия магазина или ты всегда хотел делать нечто подобное?

- Делать хотел всегда, но не мог понять, что именно хочу делать. Был вдохновлен кулонами мастера Андрея, который также выставляется в нашем магазине. Когда увидел, что эти кулоны раскупаются быстрее, чем создаются, понял – нужно делать еще. При этом стоит понимать, что кроме конкуренции между мастерами может быть еще и симбиоз: мы вместе создаем различные вариации изделий, которые нравятся покупателю, подсказываем друг другу, делимся опытом.

- В западных городах России хенд-мейд стоит намного дороже, чем во Владивостоке. Почему? Неужели мы отстаем по качеству?

- По качеству не отстаем. В чем-то наши мастера намного искуснее западных, и вы нигде не найдете такого количества хенд-мейда на морскую тематику, как во Владивостоке. У нас дешевле потому, что спрос рождает предложение – все знают этот катехизис. Во Владивостоке спрос еще не так велик, как в Москве и Санкт-Петербурге, но и там не сразу научились высоко оценивать ручной труд. Хенд-мейд пришел на запад России из Европы, а во Владивосток идет из столиц. Однако у нашего города особенное географическое положение, так что на него влияют не только западные, но и восточные настроения, поэтому, я думаю, со временем у нас сформируется особенная, по сравнению с остальной Россией, культура хенд-мейда.

- К чему готовиться бизнесмену, который решит войти в эту нишу во Владивостоке?

- Наверное, к тому, что рынок еще относительно молод, но, с другой стороны, кто первый, тому и все лавры. Как предприниматель я вижу в этой нише большой потенциал, который, к сожалению или к счастью, еще не полностью раскрыт. Не все местные предприниматели воспринимают всерьез эту нишу, однако передовые умы человечества давно спрогнозировали, что будущее за мелкосерийным производством: семейными кофейнями, сыроварнями, хенд-мейдом – за всем, во что вложен человеческий труд и что можно считать эксклюзивным… Возможно, при поверхностном рассмотрении это незаметно, но во Владивостоке эта тенденция уже прослеживается. У нас есть, к примеру, семейная кофейня ProКофий, где хозяева сами стоят за стойкой бариста, есть даже парочка домашних сыроварен. Важно, что владельцы в этих случаях серьезно относятся к личному бренду, к своему делу, постоянно изучают новое, чтобы делать качественный продукт. Это не «испечь пирожки дома и продавать их на улице».

- Но ведь бизнес – это все-таки работа на прибыль. Неужели в «Куче-Мала» нет понятия «популярный товар, которого необходимо как можно больше»?

- Стоит понимать, что в этом деле велика роль человеческого фактора: мастера – это люди вдохновения. Если вы хотите, чтобы в вашем магазине сформировался широкий ассортимент качественных изделий, вам нужно искать индивидуальный подход к каждому мастеру. Мастера – не машины, они не смогут по-вашему желанию создать тысячи экземпляров самого «ходового» хенд-мейда. Конечно, мы просим мастеров обратить особенное внимание на изделия, которые пользуются особым спросом. Но хенд-мейд ценится именно за штучность, потому каждое изделие должно быть уникальным. Магазину нельзя терять марку. Нельзя продавать сто совершенно одинаковых браслетов. Даже если эти браслеты одного стиля, желательно, чтобы каждый из них был единственным в своем роде. Наши покупатели понимают это, но для того, чтобы культура хенд-мейда расцвела во Владивостоке в полном объеме, нужно изменить отношение большинства к ручному труду. Нужно постоянно объяснять людям, почему, например, игрушка, пошитая вручную мастером своего дела, ценнее игрушки, которую произвела машина.

- Ты начал дело в самый разгар обвала рубля, когда покупательская способность стремительно упала. Пошатнул ли планы кризис?

- На этот вопрос отвечу только, что кризис – естественный отбор для бизнеса. Кто чахнет – тот чахнет, кто закаляется – тот закаляется.