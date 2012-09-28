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Представители бизнес-сообщества обсудили в стенах ДВФУ пути развития региона
ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. Первый международный конгресс «Стратегия развития бизнеса. Возможности для инвестиций» собрал две сотни участников из восьми стран во Владивостоке.
Бизнес-клуб «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий округа совместно с Дальневосточным федеральным университетом 27 сентября провели первый международный конгресс «Стратегия развития бизнеса. Возможности для инвестиций».
Для участия в конгрессе в стенах Научной библиотеки ДВФУ собрались двести делегатов из 15 городов и восьми стран – руководители ведущих компаний Дальнего Востока и стран АТР, представители власти, дипломатических миссий, научного и экспертного сообщества. В центре внимания конгресса оказался поиск новых путей развития дальневосточного региона, способов привлечения инвестиций, примеры реализации инновационных проектов.
– Мы пригласили вас, чтобы в конструктивном диалоге бизнеса, власти, иностранных участников, ученых и экспертов обсудить возможные пути развития Дальневосточного федерального округа в целом, а также Приморья и Владивостока в частности, – отметила на открытии модератор пленарной части конгресса, председатель совета бизнес-клуба «Диалоги» Инесса Бабич. – Собраться вместе – это начало, держаться вместе – это прогресс, работать вместе – это успех, – привела слова Генри Форда Инесса Альбертовна. – Так что начало у нас уже положено.
Первая, пленарная часть конгресса была представлена докладами; во второй гости приняли участие в нескольких круглых столах. Организаторы отметили, что, предлагая темы столов, старались затронуть самые актуальные проблемы деловой жизни Владивостока. Модератором встречи на тему «Инновационная деятельность ДФО» стал директор Департамента инновационной деятельности ДВФУ Игорь Фролов.
– Очень важно, что такие мероприятия проходят здесь, во Владивостоке – центре современной деловой активности Дальнего Востока России. Без консолидации бизнес-сообщества, без работы с партнерами в АТР развитие края будет ограничено, поэтому мы станем активно помогать проведению таких мероприятий, – заверил первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.
На пленарном заседании конгресса с демонстрацией инвестиционных возможностей ДФО на примере Владивостока выступил мэр Игорь Пушкарев, пожелав, чтобы этот форум рос и развивался на благо города, региона и всей страны. В своем выступлении перед представителями делового сообщества глава города несколько раз отметил роль ДВФУ в развитии региона и привлечении инвестиций:
– Ключевым объектом сферы образования на Дальнем Востоке является ДВФУ, где обучается более 50 тысяч российских и иностранных студентов. ДВФУ является основой системы подготовки кадров инновационных разработок, поэтому экспорт образовательных услуг будет являться одним из главных в деле привлечения инвестиций в регион, – сказал Игорь Сергеевич. – Для развития города как научно-образовательного центра АТР необходимо на полную мощь использовать потенциал ДВФУ и ДВО РАН, проводить во Владивостоке студенческие мероприятии, встречи глав крупнейших университетов АТР. Будущее города и региона связано с развитием высокотехнологичных производств, а для этого нужны высококлассные специалисты, – констатировал градоначальник.
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