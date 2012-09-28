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Остров Русский может получить двойную зону
ОАО «Особые экономические зоны» в настоящее время обсуждает возможность создания двойной зоны на острове Русском во Владивостоке - туристско-рекреационного типа и технико-внедренческого типа. «Но окончательных решений по этой зоне пока не принято», - пояснил гендиректор ОАО «ОЭЗ» Олег КОСТИН.
Напомним, что туристско-рекреационная особая экономическая зона «Остров Русский» создана на основании постановления правительства РФ от 31 марта 2010 года № 201. Инвесторы ОЭЗ «Остров Русский» получают следующие налоговые льготы: налог на имущество - 0%; налог на землю - 0 %; налог на транспорт - 0%; налог на прибыль (15,5% для резидентов ОЭЗ). Налоговые каникулы, предоставленные органами государственной власти на региональном уровне, длятся от 5 до 10 лет.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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