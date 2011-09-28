ДВЭУК: Дальневосточный федеральный университет и деловой центр саммита АТЭС получат тепло в срок

К ноябрю мини-ТЭЦ «Центральная» будет готова к подаче тепла в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и деловой центр саммита АТЭС на о. Русский. Об этом было заявлено на рабочем совещании по подготовке объектов энергетики островной территории к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 гг.

Представители подрядных организаций в ходе встречи с заказчиком проекта – ОАО «ДВЭУК» – доложили об объемах выполненных работ по строительству мини-ТЭЦ «Центральная». По словам застройщиков, первый пусковой комплекс станции, который включает в себя четыре пиковых водогрейных котла и одну газотурбинную установку «Кавасаки», будет готов к работе 30 октября текущего года. Параллельно завершится укладка теплотрассы до ДВФУ и делового центра саммита АТЭС.

«Наша первоочередная задача сейчас – скоординировать усилия всех организаций, задействованных в строительстве станции, для того, чтобы обеспечить бесперебойное электро- и теплоснабжение потребителей в установленный срок и заявленных объемах. Год назад мы успешно с этим справились, и все генерирующие объекты острова были готовы к несению осенне-зимнего максимума нагрузок», – подытожил совещание генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко.

Проектная мощность мини-ТЭЦ «Центральная» составляет 35 МВт и 123,3 Гкал/час, сдача в эксплуатацию всех пусковых комплексов намечена на март 2012 года. В качестве основного оборудования станции используются когенерационные газотурбинные установки, вспомогательного – дизель-генераторные установки. Способность работать на двух видах топлива повышает эффективность и надежность схемы энергоснабжения строящихся объектов на о. Русский.

Досье: АО «ДВЭУК» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2010 гг. составила 13,4 млрд рублей. На период до 2015г. объем государственных инвестиций в развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в объеме свыше 80 млрд рублей. Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 21,6 млрд рублей.



