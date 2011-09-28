Дальневосточному аптечному бизнесу требуется рецепт на выживание

Сегодня аптеки уделяют большое внимание ценовой политике, а также лавированию между подводными камнями, которые приготовили для фармрозницы законодатели.

Как российские аптеки выживают на рынке в условиях неопределенности и каковы перспективы развития отрасли, размышляли специалисты в ходе VIII Дальневосточного конгресса «Человек и лекарство», который прошел во Владивостоке в середине сентября.

По оценкам ЦМИ «Фармэксперт», в первом квартале текущего года многие российские аптеки, в том числе сетевые, показывали существенное сокращение уровня рентабельности, некоторые оказались на грани закрытия.

Главными проблемными моментами остаются: увеличение налоговой нагрузки, расширение списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВ ЛС), на которые устанавливается максимальная розничная наценка, усиление госрегулирования фармрозницы в целом (ограничение ассортимента, введение более строгого контроля отпуска и хранения сильнодействующих и наркотических лекарственных средств, дополнительные требования, связанные с внутриаптечным производством, и пр.).

Сети и «одиночки»

Если говорить о крупных сетевых компаниях, то в России первое место по-прежнему держат «Аптеки 36,6», хотя им в затылок уже дышат «Ригла» и «А5 Group». Но Дальний Восток пока остается в стороне от этой борьбы. В ДВФО по количеству аптечных сетей лидирует Владивосток (18 сетей частной собственности, 1 сеть муниципальной собственности, 1 сеть краевой собственности). Доля товарооборота аптечных сетей OVita и КГУП «Приморская краевая аптека» в совокупности составляет около четверти местного рынка. А вот из федеральных сетевых компаний во Владивостоке представлена только «Мелодия здоровья».

«У аптечных сетей есть целый ряд преимуществ, - говорит Ольга КНЫШ, профессор Тюменской государственной медицинской академии. – Они обладают большей экономической стабильностью (что позволяет поддерживать низкодоходные и даже убыточные аптеки) и часто добиваются более выгодных условий при работе с поставщиками. У сетевых компаний больше возможностей для маневрирования ценами, для внедрения новых форм работы, для проведения эффективной маркетинговой политики, для подготовки и удержания квалифицированных кадров. Сети имеют преимущество и при организации лекарственного обеспечения по льготным рецептам».

В то же время, эксперт отмечает, что выгоды, полученные от расширения сети, порой не окупают комиссионных расходов. Наличие стандартного ассортимента и единых цен часто не позволяет учесть локальные потребительские предпочтения и адаптироваться к специфике местного рынка.

У одиночных аптек свои проблемы, нередко они возникают уже на этапе создания бизнеса в связи с высокими первоначальными затратами. Имеют место и недостаток оборотных средств, трудности с поставщиками из-за низких объемов, малого количества заказов и несвоевременных расчетов по товарному кредиту. У «одиночек» отсутствует возможность маневрирования персоналом и материальными ресурсами.

Если же говорить о плюсах, то, по словам Ольги Кныш, одиночные аптеки стоят ближе к потребителю, могут мобильно реагировать на его запросы, более гибко подходить к формированию ассортимента, к процессу ценообразования. Одиночная аптека выигрывает и благодаря отсутствию сетевой инфраструктуры: такой компании не приходится дополнительно содержать огромный штат управленцев, не нужно тратить средства на техническое обеспечение и охрану.

«Сегодня одиночная аптека может успешно конкурировать с сетевыми проектами при условии правильного определения своих рыночных возможностей и выработки грамотной конкурентной стратегии», - заключает Ольга Кныш.

Игры с ценами

Эксперты отмечают, что в последние годы чуть ли не главным фактором конкуренции в аптечном бизнесе стала ценовая политика. Некоторые предприятия идут по пути создания социальных аптек или дискаунтеров, другие предпочитают использовать дисконтные карты, системы бонусов и скидочные акции. Широко используется и такой инструмент, как дифференциация наценки: аптека может выборочно увеличить наценку в дешевом или, наоборот, дорогом сегменте, в отделе косметических средств или детского питания и т. д.

Любовь УСТИНОВА, заместитель генерального директора КГУП «Приморская краевая аптека», рассказала об исследовании, которое было проведено на рынке фармрозницы Владивостока: основной темой исследования стали ценовые стратегии. По данным на 1 августа 2011 г., во Владивостоке функционируют 294 аптеки (в том числе 196 сетевых). Рентабельность рынка, по мнению самих его участников, колеблется от 3-5% до минус 2,5%. На каждую аптечную точку во Владивостоке приходится порядка 2000 человек (для сравнения: в Москве - 2300, в России - 2600).

«Помимо сокращения численности, меняется и качественный состав населения города, - подчеркивает эксперт. - Происходит отток в западные районы страны активной части населения, она замещается представителями народов Средней Азии, культура которых не ориентирована на потребление современных лекарственных средств. Таким образом, местный рынок можно назвать низкоконцентрированным и немонополизированным, конкуренция здесь достаточно высока».

По словам Любови Устиновой, аптеки-старожилы в основном работают в среднем или высоком ценовом сегменте, а вот аптеки-новички, нацеленные на захват определенной доли рынка, часто используют стратегию ценового прорыва (цены ниже среднерыночных) или устанавливают нейтральный ценник. Разрыв между самой низкой и самой высокой на рынке ценой на один и тот же препарат может доходить до 47%. Эксперт отмечает, что порой даже в рамках одной сети цены в аптеках, расположенных в разных районах города, не совпадают.

Мнение

Андрей ФЕЩЕНКО, заместитель директора ООО «Янтал»:

- В результате законодательных изменений 2010-2011 годов в нашей сети рентабельность по некоторым точкам упала вплоть до отрицательной. На мой взгляд, сильнее всего по аптечному бизнесу ударила повышенная налоговая нагрузка, на второе место я бы поставил расширение списка ЖНВ ЛС с ограниченной наценкой. В сезон массовой заболеваемости гриппом и ОРЗ мы не планируем закрывать аптечные точки – пока сеть сохраняется в прежнем объеме, но что будет следующим летом, спрогнозировать очень трудно.

Анна ГЕЛЬЦЕР, директор ООО «Эвентус»:

- Изменение налогообложения и жесткое регулирование ценообразования (на мой взгляд, непрофессиональное) за год ввели в коллапс фармацевтическую отрасль. Происходит явное укрупнение фармрозницы за счет разорения и, как следствие, продажи мелких и средних сетей. Средняя реализованная наценка, в лучшем случае, компенсирует расходы аптеки, что исключает развитие предприятия. Сейчас как никогда приходится совершенствовать качество обслуживания, комплекс маркетинговых мероприятий, обучать и мотивировать персонал, грамотно регулировать ценообразование. Прогнозы развития рынка фармрозницы крайне пессимистичны. Я думаю, что сформированные в результате слияния и поглощения сети будут капитализироваться и готовить себя к продаже крупным центровикам, у которых совсем другие возможности для развития бизнеса.