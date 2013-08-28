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ДВМП начало эксплуатацию судна ледового класса "ФЕСКО Певек"

28 Августа 2013, 14:41 | Владивосток

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) ввело в эксплуатацию судно ледового класса "ФЕСКО Певек", вошедшего в состав флота компании в марте 2013 года.

После приобретения судно дедвейтом 9,597 тыс. тонн прошло плановый ремонт и в настоящее время приступает к работе на каботажной линии FESCO Владивосток - Магадан.

"ФЕСКО Певек", построенное в японском городе Симидзу в 1992 году, является многоцелевым судном, способно перевозить как генеральные и навалочные грузы, так и контейнеры.

Теплоход оснащен двумя электрогидравлическими кранами грузоподъемностью 50 тонн каждый.

Наличие у "ФЕСКО Певек" ледового класса позволяет использовать его в зимне-весенний период, что обеспечит круглогодичную работу каботажной линии Владивосток - Магадан.

В настоящее время флот FESCO насчитывает 23 судна.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: пароходство  fesco  флот 



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Комментарии

  • 36216:01, 28.08.2013#

    Обычно такое омно даже на металл берут по сниженным ценам, а здесь даги пытаются еще и рекламу накрутить.

  • Псевдоним16:55, 28.08.2013#

    мда. . . феско продались дагам. . . позорище конечно. компании можно сказать что уже конец. 23 парохода сейчас на гвозди китам, прибыль поделят и конец истории.

  • Дерсу Узала17:17, 28.08.2013#

    в семидесятые годы в ДВ пароходстве было более двухсот пароходов. Позорище на данный момент. Приходили новые суда, а такие(с двадцатилетним возрастом) готовили на гвозди!

  • 36219:58, 28.08.2013#

    258 судов в середине 70-х годов при ВПБ. Во всех точках мира можно было увидеть суда ДВМП(не путать с дагестанским морским пароходством).

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