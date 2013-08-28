ДВМП начало эксплуатацию судна ледового класса "ФЕСКО Певек"

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) ввело в эксплуатацию судно ледового класса "ФЕСКО Певек", вошедшего в состав флота компании в марте 2013 года.

После приобретения судно дедвейтом 9,597 тыс. тонн прошло плановый ремонт и в настоящее время приступает к работе на каботажной линии FESCO Владивосток - Магадан.

"ФЕСКО Певек", построенное в японском городе Симидзу в 1992 году, является многоцелевым судном, способно перевозить как генеральные и навалочные грузы, так и контейнеры.

Теплоход оснащен двумя электрогидравлическими кранами грузоподъемностью 50 тонн каждый.

Наличие у "ФЕСКО Певек" ледового класса позволяет использовать его в зимне-весенний период, что обеспечит круглогодичную работу каботажной линии Владивосток - Магадан.

В настоящее время флот FESCO насчитывает 23 судна.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.