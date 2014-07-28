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Во Владивостоке продолжается конкурс на лучшую организацию охраны труда

28 Июля 2014, 16:38 | Владивосток

В столице Приморья продолжается конкурс «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству» по итогам деятельности за 2013 год для предприятий всех организационно-правовых форм. Заявки на участие подают предприятия и организации строительной отрасли, торговли, общественного питания, образования и многие другие.

Напомним, конкурс, организатором которого является администрация города, проводится в целях предупреждения и снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников, предупреждения профессиональных заболеваний. Задачами конкурса организаторы называют - совершенствование системы обучения и аттестации руководителей и специалистов служб охраны труда, улучшение функционирования системы охраны труда и внедрение расчета профессиональных рисков, совершенствование механизма коллективно-договорного регулирования трудовых отношений.

Предприятия и организации Владивостока могут подать заявки на участие в трех группах.

Первая группа - организации отраслей материального производства:

  • промышленность;
  • строительство;
  • топливно-энергетический комплекс.

Вторая группа - организации непроизводственных отраслей:

  • образование;
  • здравоохранение;
  • наука;
  • культура;
  • социально - бытовое обслуживание;
  • транспорт и связь;
  • торговля, общественное питание.

Третья группа - субъекты малого предпринимательства.

Для участия в городском конкурсе и подачи заявки представителям организаций необходимо обращаться в управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации Владивостока (пр-т 100 лет Владивостоку, 94, тел. 2614-444, 2614-443).

Итоги будут подведены не позднее 15 августа.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: конкурс  охрана труда  организации 



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