Во Владивостоке продолжается конкурс на лучшую организацию охраны труда

В столице Приморья продолжается конкурс «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству» по итогам деятельности за 2013 год для предприятий всех организационно-правовых форм. Заявки на участие подают предприятия и организации строительной отрасли, торговли, общественного питания, образования и многие другие.

Напомним, конкурс, организатором которого является администрация города, проводится в целях предупреждения и снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников, предупреждения профессиональных заболеваний. Задачами конкурса организаторы называют - совершенствование системы обучения и аттестации руководителей и специалистов служб охраны труда, улучшение функционирования системы охраны труда и внедрение расчета профессиональных рисков, совершенствование механизма коллективно-договорного регулирования трудовых отношений.

Предприятия и организации Владивостока могут подать заявки на участие в трех группах.

Первая группа - организации отраслей материального производства:

промышленность;

строительство;

топливно-энергетический комплекс.

Вторая группа - организации непроизводственных отраслей:

образование;

здравоохранение;

наука;

культура;

социально - бытовое обслуживание;

транспорт и связь;

торговля, общественное питание.

Третья группа - субъекты малого предпринимательства.

Для участия в городском конкурсе и подачи заявки представителям организаций необходимо обращаться в управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации Владивостока (пр-т 100 лет Владивостоку, 94, тел. 2614-444, 2614-443).

Итоги будут подведены не позднее 15 августа.

ZRPRESS.RU, Владивосток.