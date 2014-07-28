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Во Владивостоке продолжается конкурс на лучшую организацию охраны труда
В столице Приморья продолжается конкурс «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству» по итогам деятельности за 2013 год для предприятий всех организационно-правовых форм. Заявки на участие подают предприятия и организации строительной отрасли, торговли, общественного питания, образования и многие другие.
Напомним, конкурс, организатором которого является администрация города, проводится в целях предупреждения и снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников, предупреждения профессиональных заболеваний. Задачами конкурса организаторы называют - совершенствование системы обучения и аттестации руководителей и специалистов служб охраны труда, улучшение функционирования системы охраны труда и внедрение расчета профессиональных рисков, совершенствование механизма коллективно-договорного регулирования трудовых отношений.
Предприятия и организации Владивостока могут подать заявки на участие в трех группах.
Первая группа - организации отраслей материального производства:
- промышленность;
- строительство;
- топливно-энергетический комплекс.
Вторая группа - организации непроизводственных отраслей:
- образование;
- здравоохранение;
- наука;
- культура;
- социально - бытовое обслуживание;
- транспорт и связь;
- торговля, общественное питание.
Третья группа - субъекты малого предпринимательства.
Для участия в городском конкурсе и подачи заявки представителям организаций необходимо обращаться в управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации Владивостока (пр-т 100 лет Владивостоку, 94, тел. 2614-444, 2614-443).
Итоги будут подведены не позднее 15 августа.
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