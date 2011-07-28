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Турецких рабочих вывезли, а субподрядчика выдворили

28 Июля 2011, 15:14 | Владивосток

ЗАО «Крокус» отстранило от строительства ДВФУ своего субподрядчика - компанию «РегионТехСтрой», замешанную в скандале с невыплатами турецким рабочим.

Большой общественный резонанс вызвал инцидент с этой компанией в мае, когда несколько десятков турецких рабочих не могли ни выйти на работу вследствие неправильного оформления рабочих документов субподрядчиком, ни уехать на родину, так как «РегионТехСтрой» не выплачивал им зарплату за фактически неотработанное время.

На прошлой неделе генеральный подрядчик строительства ДВФУ ЗАО «Крокус» завершил проверку ООО «РегионТехСтрой», по результатам которой принял решение отстранить эту компанию от работ на объекте, сообщила «ЗР» пресс-секретарь Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус».

В ходе проверки подтвердились нарушения - не сдается документация по выполненным работам, профинансированным генеральным подрядчиком авансовыми платежами, систематически нарушается технология строительно-монтажных работ. Ранее были проведены проверки по инциденту с турецкими рабочими органами прокуратуры, трудовой инспекции и УФМС по Приморскому краю. Так, УФМС по Приморскому краю привлекла к административной ответственности за уклонение от выезда с территории РФ 17 граждан Турции и на должностное лицо компании составлены протоколы, как организацию, принимающую иностранных граждан. Сотрудники УФМС отметили, что должностные лица ООО «РегионТехСтрой» всячески препятствовали проведению проверки. На данный момент генеральный подрядчик заканчивает юридические формальности по расторжению договора с ООО «РегионТехСтрой».

- Юридические отношения с компанией «РегионТехСтрой» предусматривают односторонний отказ генерального подрядчика от продления договора в случае нарушения компанией своих обязательств, - комментирует начальник юридического отдела Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус» Наталья Романюк. – В настоящий момент нами уже отправлено «РегионТехСтрою» уведомление о расторжении договора.

Автор: Юрий Рогов
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