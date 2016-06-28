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...И посади дерево
Во Владивостоке на прошедшей неделе выяснилось, что сажать быстро и с задором у нас могут не только силовики. Так, представители предпринимательского сообщества приморской столицы высадили «Аллею предпринимателей» на набережной Спортивной гавани. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», зесь появились 48 молодых кедровых корейских сосен.
«Владивосток всегда являлся точкой притяжения предприимчивых, талантливых, смелых и деловых людей, которые на протяжении многих лет формируют экономический ландшафт нашего города, - сказала заместитель главы администрации столицы Приморья Наталья ЗУБОВА. - Уверена, аллея предпринимателей - еще одна иллюстрация активного участия предпринимательского сообщества в развитии приморской столицы. Спасибо, что обратились к нам с такой доброй инициативой.
Акция еще раз подтверждает - у нас уникальный город и уникальные люди». С инициативой об организации аллеи выступили НП «Лига торговых предпринимателей» и «Гильдия риэлторов Приморского края». Акцию также поддержали общественные организации «Опора России», «Ассоциация юристов», «Ремесленная палата Приморского края», Приморское региональное отделение Российского общества оценщиков и другие.
«Мы всегда принимаем участие в общегородских мероприятиях - субботниках, социальных акциях, шествиях. Когда узнали, что состоится такая акция, с удовольствием согласились принять в ней участие», - сказала участница акции Эльвира Тульджанова. Как рассказали организаторы, нарядные вечнозеленые хвойники были выбраны с учетом рекомендаций специалистов-ботаников как наиболее подходящие и устойчивые деревья для климатических условий этого участка.
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