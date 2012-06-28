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Григорий Якухный переизбран гендиректором владивостокского завода "Изумруд"

28 Июня 2012, 17:34 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня, ZRPRESS. Гендиректор ОАО "Изумруд" (Владивосток) Григория ЯКУХНЫЙ переизбран на очередной срок. Под началом Григория Николаевича завод выжил в годы перестройки, не потерял статус и не сменил приоритеты сегодня.

Григорий Якухный родился в 1949 году в селе Чкаловского Спасского района. На завод "Изумруд" пришел работать в 1971 году мастером после окончания Дальневосточного политехнического института. Карьера молодого специалиста развивалась успешно: через пять лет Григорий Николаевич стал начальником цеха, затем заместителем главного механика, начальником технологического отдела, заместителем директора по производству, главным инженером. В декабре 1992 года Григорий Якухный возглавил завод.

Акционеры "Изумруда" на годовом собрании также приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 107,82 рубля на акцию номиналом 1 тыс. рублей, что в 3,5 раза больше чем по итогам 2010 года.

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Завод "Изумруд" специализируется на производстве радиолокационных систем управления малой корабельной зенитной артиллерией для нужд ВМФ, пограничной службы и поставок на экспорт, а также на ремонте и модернизации радиолокационных систем на кораблях и изготовления запасных частей к ним. ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" принадлежит 60,35% акций, Григорию Якухному - 3,18%.

ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" - головная организация в российском кораблестроении по информационным системам, элементной базе вычислительных систем, IP-технологиям, системному инжинирингу корабельных информационно-вычислительных средств, вопросам электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и размагничивания.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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