Владивостокская компания "Мортранс" топит себя своими руками

Администрация Владивостока расторгает договор с капризным морским перевозчиком

Утром в понедельник, 20 мая, во Владивостоке было остановлено морское сообщение с островными территориями. Капитаны компании «Мортранс» на общем собрании объявили руководству, что отказываются выходить в море, мотивировав это «отсутствием условий для безопасной посадки и высадки пассажиров». Спустя несколько часов администрация города известила перевозчика о расторжении договора в одностороннем порядке.

«Капитаны жалуются на то, что они не могут безопасно осуществлять посадку-высадку пассажиров, - пояснила ситуацию специалист по связям с общественностью «Мортранса» Дарья ИОНИНА. – Пирс на полуострове Песчаном уже давно разваливается, и даже ходить по нему, а не то что швартоваться теплоходам, - опасно».

Как отметила представитель компании-перевозчика, если случится какая-то трагедия, ответственность за это будет нести капитан. Он получит «дырку» в капитанском удостоверении и больше никогда не сможет работать по специальности, не говоря об уголовной ответственности.

Паром в один конец

Забастовка в «Мортрансе» стала неожиданностью как для пассажиров – объявление об этом они прочли, лишь подойдя к кассам, так и для городских властей. То есть получилось, что люди, приехавшие утром в город, лишились возможности вернуться домой.

В «Мортрансе» надеялись, что забастовка поможет привлечь внимание властей к проблемам морского сообщения. Но администрация Владивостока отрицает аварийное состояние городских пирсов. Сочтя внезапный срыв паромного сообщения грубым нарушением условий договора, «Серый дом» в лице начальника управления транспорта направил морскому перевозчику официальное письмо №26-12/287 от 20 мая, в котором известил его о расторжении договора в одностороннем порядке с 10 июня 2013 г.

«Мортранс», обязанный по договору с администрацией города выполнять регулярные рейсы на острова Русский, Попова, Рейнеке и полуостров Песчаный, более суток бойкотировал «Серый дом», не объясняя причины остановки паромов, не реагируя ни на устные, ни на письменные запросы управления транспорта. Единственный официальный документ от ООО «Мортранс», как заверили нас в мэрии, был получен по факсу сутки спустя после остановки перевозок.

В письме №65/05 от 21 мая говорится, что компания не может осуществлять пассажирские рейсы «в связи с неприспособленностью для пассажирских перевозок причала №1 морского порта Владивосток, пирса на о. Рейнеке, ненадлежащего технического состояния на м. Песчаном, в связи с чем регулярно возникают ситуации, представляющие угрозу безопасности пассажиров» и отмечается, что ООО «неоднократно сообщало в администрацию Владивостока о ненадлежащем техническом состоянии и неприспособленности для пассажирских перевозок указанных пирсов и причалов».

Но, как заявили в управлении транспорта, озвученная компанией причина не соответствует действительности – согласно договору перевозчик обязан самостоятельно «обеспечивать безопасность и качественное обслуживание пассажиров при их посадке/высадке и перевозке морскими судами». Таким образом, именно «Мортранс», получающий дотации из бюджета, запланированная сумма которых в этом году составляет 156 млн рублей, должен решать проблемы, из-за которых сам и остановил паромы.

Более того, пирс на острове Рейнеке был отремонтирован мэрией только в прошлом году, пирс на Песчаном ремонтировался в 2006 году. К причалам на островах Русский и Попова перевозчик претензий не выдвигал и тем не менее лишил возможности пользоваться морским транспортом жителей этих островных территорий. А причал №1 не является муниципальным – «Мортранс» самостоятельно регулирует все вопросы по эксплуатации с его собственником и решать все возникающие проблемы должен также с ним.

Причал №1, надо сказать, не приспособлен для швартовки небольших судов, в чем автор убедился, самолично побывав в шкуре пассажира. Но так было не всегда. Когда-то катера и паромы отправлялись от 36-го причала, где располагался вокзал прибрежных морских сообщений. Но в 2008 году владелец вокзала, Владивостокский морской торговый порт, решил на его месте построить пятизвездочный отель. Экс-губернатор края Сергей ДАРЬКИН идею поддержал, вокзал снесли и на его месте возвели «сожравшую» уйму бюджетных средств, но так и не достроенную гостиницу «Хайятт». А малый пассажирский флот переместили на неприспособленный для этого грузовой причал ВМТП.

Денежный вопрос

Односторонний разрыв договора означает для «Мортранса», что более 300 человек останутся без работы. Согласно Трудовому кодексу, компания обязана сократить всех сотрудников и выплатить им компенсации. Но денег на это у нее нет, так как мэрия до сих пор не оплатила ей работу в апреле, сообщила «ЗР» Дарья Ионина.

И далее в ее письме говорится, что в 2012 году компания за свой счет отреставрировала здание нового вокзала морских прибрежных сообщений и ежегодно платит за его аренду 12 млн рублей, которые не дотируются из городского бюджета. В апреле этого года, согласно действующему законодательству, компания застраховала каждого пассажира, что в целом составило 4,5 млн рублей, которые тоже не входят в дотации.

С 1 апреля по 20 мая суда компании перевозили жителей пос.Подножье на о. Русский, поскольку, согласно договору между мэрией и перевозчиком, этот маршрут должен был быть закрыт 31 марта, но представители мэрии попросили продлить его на некоторый срок из-за отсутствия на острове обещанных дорог. «Мортранс» исправно выполнял рейсы, но оплату так и не получил.

Кроме того, в апреле же, на заседании Городской энергетической комиссии чиновники мэрии в одностороннем порядке увеличили число миль, которые необходимо пройти судам «Мортранса» в 2013 году, с 39 тыс. до 49 тыс., уменьшив при этом сумму дотации.

Все так, но угрозы – поставить флот на прикол – «Мортранс» озвучивал не единожды. В частности, в июле прошлого года – если местный филиал ФГУП «Росморпорт» не заключит с «Мортрансом» договор аренды на 35 метров причальной стенки; в канун 2012 года - если администрация города не увеличит дотации со 180 млн до 330 млн рублей. И пошел на уступки лишь после того, когда появился конкурент, изъявивший желание перевозить пассажиров за меньшую сумму.

Вот и в администрации города считают, что «Мортранс» в очередной раз решил сделать жителей Владивостока заложниками в борьбе за повышение дотаций на морские перевозки. Ведь 20 мая, сразу после того, как были отменены рейсы на остров Русский и остров Попова, руководство компании связалось с городским управлением транспорта, сообщило о своем несогласии с установленными тарифами и потребовало собрать совещание, посвященное повышению дотаций.

Кроме того, от жителей о.Попова стало известно, что неделей ранее «Мортранс» агитировал островитян принять участие в собрании на вокзале

прибрежных сообщений и гарантировал им обратную перевозку домой, когда утром 20 мая они отправлялись на пароме во Владивосток. Но, добившись своего, перевозчик отменил обратный рейс, попутно «кинув» тех, кто принял

участие в собрании.

«Они просто разыгрывают определенную карту, чтобы получить побольше денег», - прокомментировал ситуацию глава города Игорь ПУШКАРЕВ.

Темная история

«Мортранс» оказывает услуги по прибрежным морским перевозкам с 2006 года, когда обанкротили «Владморпасс», задолжавший бюджету и внебюджетным фондам 16,5 млн рублей. Катера и паромы, которые «Владморпасс» арендовал у морского порта, были проданы «Мортрансу».

Но в 2008 году ООО «Мортранс» продает все свои пассажирские суда в количестве восьми штук ООО «ТД Мортранс» за 9 млн 786 тыс. рублей. И тут же заключает с «ТД Мортранс» договор бербоут-чартера сроком на пять лет и платит этому торговому дому по 33,6 млн рублей ежегодно за пользование судами, которые сам же ему и продал якобы по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «Римско-Консалтинг». И самое интересное, что на протяжении ряда лет «Мортранс» упорно пытается включить эти 33,6 млн рублей в общий размер дотаций из городского бюджета.

Небезынтересно и то, что 33,6 млн в год «Мортранс» платит компании, генеральным директором которой значится Евгения ЗАБЕЛИНА 1985 года рождения. Согласно официальной информации, она была зарегистрирована в квартире, в которой в 2004 году был прописан Владимир Николаев. По неофициальной информации, приходится экс-мэру племянницей. К слову, летом 2012 года она получила премию «Женщина года» в номинации «Бизнес-дебют» и сейчас занимает должность генерального директора санатория «Амурский залив». А кроме того, числится соучредителем фирм ООО «Восток Бизнес Инвест», ООО «Северная звезда», ООО «Градис», ООО «Атлантикс», которым в 2005 году достались две с лишним сотни муниципальных помещений, приватизированных при Николаеве.

В январе 2006 года в отношении организаторов аукционов было возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество» и «получение взятки». Их вина была доказана, но незаконно приватизированные 226 помещений в муниципальную собственность так и не вернулись.

Тем временем…

Сейчас власти пытаются компенсировать отсутствие морского сообщения, чтобы жители островов могли добираться до материковой части города.

С 21 мая были организованы регулярные рейсы муниципальных автобусов для жителей о. Русского по мосту через пролив Босфор Восточный, а с 22 мая - восстановлено морское сообщение с о. Попова. Администрацией города в оперативном порядке был найден новый перевозчик, готовый выполнять пассажирские перевозки по данному направлению.

На наш вопрос, кто именно с 10 июня займет место отлученного от бюджетной кормушки «Мортранса» и на каких условиях с ним будет заключен договор на пассажирские прибрежные морские перевозки, в администрации города ответить отказались, заявив, что пока это коммерческая тайна. Но заверили, что стоимость проезда сохранится.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.