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"Владрыбснаб" не хочет быть ОАО
ОАО «Владрыбснаб» (Владивосток, входит в холдинговую компанию «Группа «Транзит-ДВ») планирует сменить организационно-правовую форму собственности с ОАО на ООО. Как стало известно «ЗР», совет директоров компании уже утвердил план реорганизации, теперь дело за акционерами.
Причины, по которым у собственников акционерного общества может возникнуть понимание необходимости реорганизации ОАО путем преобразования в ООО, могут быть разными.
«Одно из весомых преимуществ общества с ограниченной ответственностью состоит в том, что, в отличие от акционерного общества, оно больше защищено от вхождения в бизнес нежелательных партнеров, от недружественного поглощения или установления контроля со стороны конкурентов. Кроме того, в результате такой реорганизации уменьшаются возможности контроля над деятельностью компании у государственных органов. Становится менее доступной для широкого круга лиц финансовая информация юридического лица, так как требования, предъявляемые государством к раскрытию информации обществом с ограниченной ответственностью гораздо ниже, чем установленные для акционерных обществ. Помимо этого, организация бизнеса в форме ООО позволяет проще и быстрее принимать управленческие решения, что немаловажно для эффективности деятельности компании», - поясняют в консалтинговой группе ТОО «FinPlanConsulting».
В ООО требуется большая согласованность действий участников, так как структура данной организационно-правовой формы такова, что невозможно принять решение, выгодное лишь одной части участников Общества. В ОАО решение может быть принято группой акционеров, держащих в своих руках контрольный пакет акций, то есть простым большинством. В ООО для решение вопросов требует единогласия, и если кто-то из участников не имеет возможности участвовать в решении, то его принятие откладывается.
Досье «ЗР»
Основной вид деятельности ОАО « Владрыбснаб» - оптовая торговля свежемороженной рыбой и морепродуктами, а также сдача помещений в аренду. В настоящее время президенту ООО «Группа «Транзит-ДВ» Игорю ПОЛЬЧЕНКО принадлежит 16,78% акций, председателю совета директоров «Владрыснаба» Сергею БОЛДЫРЕВУ - 7,82%. Татьяне ПОЛЬЧЕНКО и Елене БОЛДЫРЕВОЙ принадлежит по 19,9%. По итогам 2012 года «Владрыбснаб» получил чистый убыток в размере 2,112 млн рублей, тогда как годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в 2,183 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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