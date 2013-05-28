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Эйчаров приглашают на конференцию

28 Мая 2013, 08:49 | Владивосток

7 июня во Владивостоке состоится главное событие в сфере управления персоналом в ДВ-регионе - VIII Дальневосточная научно-практическая конференция  «Актуальные вопросы управления персоналом: опыт и перспективы».

Цель этого мероприятия  - познакомить компании Дальневосточного региона с новыми HR-технологиями, современными способами организации процессов по управлению человеческими ресурсами, практическим опытом построения эффективной системы по управлению персоналом в компании.

Участие в конференции -  это уникальная  возможность получить ценные идеи и технологии в области управления персоналом от докладчиков,  которые представляют как  приморские компании, так и компании федерального уровня, услышать опыт и рекомендации приглашенных из Москвы экспертов Юрия БОГОПОЛЬСКОГО и Эдуарда БАБУШКИНА. Помимо этого, конференция  - отличная площадка для  установления новых деловых контактов, неформального общения с коллегами.

Организаторы: Дальневосточная сеть Кадровых агентств и Учебный центр «Успех». Партнеры: компания «МТС», холдинг «Монастырев и Ко», всероссийская сеть «Билетур», компания «EKKER».

Дополнительная информация на сайте uspeh-vl.ru, а также по телефонам 234-60-48, 234-60-21, 234-57-55.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кадры  персонал  технологии  конференция 



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