Эйчаров приглашают на конференцию

7 июня во Владивостоке состоится главное событие в сфере управления персоналом в ДВ-регионе - VIII Дальневосточная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы управления персоналом: опыт и перспективы».

Цель этого мероприятия - познакомить компании Дальневосточного региона с новыми HR-технологиями, современными способами организации процессов по управлению человеческими ресурсами, практическим опытом построения эффективной системы по управлению персоналом в компании.

Участие в конференции - это уникальная возможность получить ценные идеи и технологии в области управления персоналом от докладчиков, которые представляют как приморские компании, так и компании федерального уровня, услышать опыт и рекомендации приглашенных из Москвы экспертов Юрия БОГОПОЛЬСКОГО и Эдуарда БАБУШКИНА. Помимо этого, конференция - отличная площадка для установления новых деловых контактов, неформального общения с коллегами.

Организаторы: Дальневосточная сеть Кадровых агентств и Учебный центр «Успех». Партнеры: компания «МТС», холдинг «Монастырев и Ко», всероссийская сеть «Билетур», компания «EKKER».

Дополнительная информация на сайте uspeh-vl.ru, а также по телефонам 234-60-48, 234-60-21, 234-57-55.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.