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Компания "Владивосток Авиа" сократила перевозки пассажиров

28 Мая 2012, 19:12 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая, ZRPRESS. ОАО "Владивосток Авиа" в январе-апреле 2012 года сократило перевозки пассажиров на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 313,4 тыс. человек. При этом ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", поглощающее приморскую авиакомпанию, увеличило перевозки пассажиров на 29,3%, до 4,943 млн человек.

Па данным Росавиации, пассажирооборот "Владивосток Авиа" за отчетный период сократился на 19,6% и составил 940,633 млн пассажиро-километров. В то же время процент занятости пассажирских кресел вырос на 2,8 процентных пункта, до 63.8%.

Перевозка грузов и почты за четыре месяца сократилась на 29,6% и составила 3,058 тыс. тонн.

Досье "ЗР"

Владельцами "Владивосток Авиа" являются "Аэрофлот" - 52,156% акций, Финпромбанк - 12%, ЗАО "ДАСК" - 9,13%, ООО "Аэро-Груз" - 9,24%. Основу летного парка авиакомпании составляют шесть самолетов Ту-204-300, семь A-320 и три A-330.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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