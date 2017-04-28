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Владивостокский филиал ПГК увеличил объем перевозок в первом квартале 2017 года
В I квартале 2017 года Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 1,9 млн тонн грузов, на 35% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот увеличился на 30% и составил 2,9 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) и Железных дорог Якутии (ЖДЯ) выросла с 13% до 19%.
Основную номенклатуру грузов составили нефтепродукты, каменный уголь, лесные грузы, цемент.
Положительная тенденция обусловлена эффективным использованием подвижного состава ПГК, увеличением отправок угольной продукции из горно-обогатительных комплексов в Якутии на фоне роста объемов добычи твердого топлива, а также увеличением перевозок лесных грузов в связи с возросшим спросом на лесопродукцию российского производства в Китае.
Кроме того, увеличению объема перевозок способствовал рост отправок металлических труб в полувагонах ПГК через порты Дальнего Востока мыс Чуркин, Находка, Рыбники для строительства нефтеперерабатывающего завода в Тобольске.
В частности, объем перевозок нефтепродуктов увеличился относительно показателей I квартала 2016 года на 19%, до 896 тыс. тонн, угля – в 1,5 раза, до 893 тыс. тонн, лесных грузов – в 3 раза, до 59 тыс. тонн, цемента – в 1,3 раза, до 13 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций ДВЖД и ЖДЯ в адреса грузополучателей регионов РФ, а также на экспорт в Китай, Корею и Японию.
Для справки: АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.
ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.
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