Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке проходит 23-я Международная строительная выставка "Город" (фоторепортаж)
Во Владивостоке проходит 23-я Международная строительная выставка «Город». Предполагается, что за три дня ее могут посетить около 11 тысяч приморцев и гостей края. Как было отмечено на торжественной церемонии открытия выставки, в ней принимает рекордное количество компаний за всю ее историю, сообщил корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».
По словам корреспондента «ЗР» заметно, что и ее экспозиция выглядит богаче прошлогодней, которая также проходила в этом спорткомплексе. Больше компаний демонстрируют свои технологии на открытой выставочной площадки.
Само открытие состоялось при большом стечении к сцене участников и посетителей выставки. Открыли выставку своими выступлениями глава департамента градостроительства Приморья Евгений ДОБРЫНИН, вице-президент торгово-промышленной палаты Приморья, первый заместитель главы администрации города Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ, директор компании-организатора выставки «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА и другие официальные лица.
Традиционно в рамках этой выставки работает и выставка приморских архитекторов «Зодчество». Кстати, приморские проектировщики и их гости из Италии впервые принимают активное участие и в различных мероприятиях выставки и своими павильонами.
Главная тема выставки – строительство жилья. Ей, кстати посвящена и 5-я Дальневосточная конференция «Развитие жилищного строительства». Надо отметить, что и пленарное заседание, и панельная дискуссия «Малоэтажное строительство» были интересны рядом нюансов.
В четверг в рамках конференции пройдет еще одна панельная дискуссия «Создание комфортного городского пространства. Лучший российский и зарубежный опыт».
Кроме того, многие участники предлагают дома в коттеджных поселках и квартиры в новых жилых комплексах. И – все, что для своего жилья нужно, чтобы оно было комфортным, современным, красивым.
В рамках выставки «Город» проходят семинары, мастер-классы и круглые столы на различные темы. Завершит свою работу выставка в пятницу, 29 апреля.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
Новости тематики
- Cтало известно, кто завершит модернизацию тоннеля во Владивостоке
- Еще один жилой комплекс бизнес-класса построят во Владивостоке
- Завод по производству плит для строительной отрасли откроют в Приморье
- Строители Приморья продолжают объединяться в "Альянс"
- Во Владивостоке разразился скандал на миллиард рублей
- Во Владивостоке проходит 23-я Международная строительная выставка "Город" (фоторепортаж)
- Строители приступили к внутренней отделке эталонных номеров отеля "Хаятт" во Владивостоке
- Строительный рынок Приморья, обманутых дольщиков и генплан Владивостока возьмут на контроль
- Арбитражный суд Приморского края поддержал "Чайку"
- Застройщик ДВФУ во Владивостоке потребовал от государства еще 1,1 млрд рублей
Новости раздела
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела