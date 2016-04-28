Во Владивостоке проходит 23-я Международная строительная выставка "Город" (фоторепортаж)

Во Владивостоке проходит 23-я Международная строительная выставка «Город». Предполагается, что за три дня ее могут посетить около 11 тысяч приморцев и гостей края. Как было отмечено на торжественной церемонии открытия выставки, в ней принимает рекордное количество компаний за всю ее историю, сообщил корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».

По словам корреспондента «ЗР» заметно, что и ее экспозиция выглядит богаче прошлогодней, которая также проходила в этом спорткомплексе. Больше компаний демонстрируют свои технологии на открытой выставочной площадки.

Само открытие состоялось при большом стечении к сцене участников и посетителей выставки. Открыли выставку своими выступлениями глава департамента градостроительства Приморья Евгений ДОБРЫНИН, вице-президент торгово-промышленной палаты Приморья, первый заместитель главы администрации города Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ, директор компании-организатора выставки «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА и другие официальные лица.

Традиционно в рамках этой выставки работает и выставка приморских архитекторов «Зодчество». Кстати, приморские проектировщики и их гости из Италии впервые принимают активное участие и в различных мероприятиях выставки и своими павильонами.

Главная тема выставки – строительство жилья. Ей, кстати посвящена и 5-я Дальневосточная конференция «Развитие жилищного строительства». Надо отметить, что и пленарное заседание, и панельная дискуссия «Малоэтажное строительство» были интересны рядом нюансов.

В четверг в рамках конференции пройдет еще одна панельная дискуссия «Создание комфортного городского пространства. Лучший российский и зарубежный опыт».

Кроме того, многие участники предлагают дома в коттеджных поселках и квартиры в новых жилых комплексах. И – все, что для своего жилья нужно, чтобы оно было комфортным, современным, красивым.

В рамках выставки «Город» проходят семинары, мастер-классы и круглые столы на различные темы. Завершит свою работу выставка в пятницу, 29 апреля.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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