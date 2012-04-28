Аэропорт Владивостока принял участие в Routes Asia-2012

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля, ZRPRESS. ОАО «Международный аэропорт Владивосток» приняло участие в азиатском форуме по развитию авиационных маршрутов Routes Asia-2012, который прошел с 15 по 17 апреля в г. Чэнду (КНР).

- Это мероприятие – всегда событие в авиационной отрасли: представители перевозчиков и аэропортов используют его как возможность для расширения контактов и географии партнерства. Плюс к этому - формат форума, предусматривающий экспресс-встречи с заранее определенными компаниями, способствует результативности переговоров», – сказал ведущий менеджер коммерческой службы ОАО «МАВ» Александр Бобров.

Делегация аэропорта Владивосток провела более двадцати встреч с представителями авиакомпаний и аэропортов Китая, США, Канады, Индонезии, Филиппин, Японии, Турции, Малайзии, Сингапура, ОАЭ и других стран. Ряд компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с ОАО «МАВ», наметился положительный сдвиг в вопросах установления регулярного сообщения с японскими и китайскими авиакомпаниями. В частности, китайский авиаперевозчик Air China в ходе своего брифинга сделал заявление о том, что рассматривает Владивосток как одно из приоритетных направлений развития маршрутов на Дальний Восток России. Также интерес к аэропорту Владивосток проявили авиакомпании из США и Турции.

- Еще одним значимым результатом нашей работы на форуме стало обсуждение сотрудничества с международным аэропортом Чанги (Сингапур). Установление побратимских отношений, подкрепленных меморандумами о сотрудничестве, – очень популярная на международном авиационном рынке тема. Эта практика направлена на объединение усилий заинтересованных сторон и способствует ускорению решения вопросов, сдерживающих развитие международных полетов, - сказал Александр Бобров.

Также проведены встречи с аэропортами Кансай (Осака, Япония), Ванкувер (Канада) и Такома (Сиэтл, США).

Напомним, ОАО «МАВ» участвует в Routes с 2009 года. В прошлом году по инициативе ОАО «МАВ» в рамках форума были проведены прямые переговоры между S7 (Сибирь) и Korean Air по вопросу развития трансфера через аэропорт Владивостока. В результате переговоров авиакомпании заключили соглашение о трансферных перевозках, которое обеспечивает подвоз пассажиров из Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского во Владивосток и их перевозку из Владивостока в Сеул.

Досье: ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2011 году аэропорт обслужил 1 млн 457 тыс. пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.

Департамент корпоративных коммуникаций ОАО "Международный аэропорт Владивосток"