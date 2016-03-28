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V Международный Экономический Бизнес-Конгресс стартует в сентябре во Владивостоке
В Приморье началась подготовка к V Международному Экономическому Бизнес-Конгрессу, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2016 года. Это мероприятие было инициировано дальневосточным деловым сообществом при активной поддержке Бизнес-Клуба «Диалоги», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Накануне юбилейного конгресса обратимся к его истории.
Так, I Бизнес-Конгресс (27 сентября 2012 г.) прошёл на волне важного международного события – Саммита АТЭС. В центре внимания Конгресса был поиск новых путей развития Дальнего Востока России, способов привлечения инвестиций как в экономику, так и в культуру региона.
Главной задачей II Бизнес-Конгресса (26 сентября 2013 г.) было поддержание работы международной коммуникативной площадки для обсуждения вопросов инвестиционного, инновационного, экономического и культурного сотрудничества России с другими странами.
III Бизнес-Конгресс (25 сентября 2014 г.) был посвящен теме «Взаимодействие бизнеса и власти как ресурс развития Дальнего Востока Российской Федерации». Именно это направление определено Задачей №1 в Федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», принятой Правительством Российской Федерации.
IV Бизнес-Конгресс (24 сентября 2015 г.) представил «Лучшие практики для ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата», что особенно актуально в условиях развития Свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития.
Юбилейный, V Бизнес-Конгресс состоится 22-23 сентября 2016 года. На его площадке состоится обсуждение наиболее успешных бизнес-кейсов. Новый двухдневный формат Бизнес-Конгресса расширит привычные рамки мероприятия и возможности его участников, а также позволит привлечь большее число экспертов.
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