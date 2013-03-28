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Отмена льгот СМИ сократит число газет на Дальнем Востоке

28 Марта 2013, 12:38 | Владивосток

Отмена налоговых льгот для СМИ, возможность которой предложила рассмотреть профильному комитету Госдумы группа депутатов, приведет к закрытию многих изданий на Дальнем Востоке, где затраты на производство газет выше, чем в европейской части России, считают главные редакторы дальневосточных деловых СМИ.

Группа депутатов — единороссов и членов "Общероссийского народного фронта" — обратилась с протокольным поручением к налоговому комитету Госдумы с тем, чтобы разработать поправки к Налоговому кодексу и пересмотреть принцип предоставления льгот СМИ. Депутаты предлагают три варианта: лишение всех печатных изданий налоговых льгот, лишение льгот изданий, публикующих объявления эротического характера, а также возможность продумать участие региональных структур в определении получателей налоговой льготы в субъектах России.

В перспективе — монополизация

"Лишение средств массовой информации налоговых льгот приведет к монополизации СМИ. Ситуация в газетах тяжелейшая. Несложно представить, кто останется на рынке: издания, финансируемые из бюджета, и телепрограммы, другие же просто исчезнут. А читатель должен получать информацию не однобокую, а разностороннюю, из разных источников. Сейчас надо не лишать налоговых льгот, а наоборот давать новые, оказать поддержку СМИ", — сказал главный редактор еженедельника "Золотой Рог" Андрей ПУШКАРЕВ.

По его словам, здесь есть две составляющие: первое — экономическая ситуация для СМИ ухудшается, большинство изданий уходит в Интернет, доходы становятся не те. Бизнес, который поддерживал СМИ, больше не хочет выделять на них деньги, рекламы не так много.

Рекламы меньше, затрат больше

"На Дальнем Востоке на выпуск газет тратят на треть больше, чем в европейской части страны. Рынок рекламы более узкий, если ее не публиковать, как будут они окупать себя?" — спросил собеседник.

Он отметил, что печатные СМИ, если лишатся льгот, не перейдут в интернет.

"Здесь нужно понимать, что интернет-СМИ не получают столько денег за рекламу, как стандартные, печатные. Это мизерный доход, на который невозможно содержать редакцию газеты, максимум пять человек. При этом двое из них — бухгалтер и уборщица", — резюмировал Пушкарев.

По словам главного редактора делового издания "Конкурент" (Владивосток) Виктора СТАРИЦЫНА, отмена налоговых льгот ухудшит финансовое положение ряда изданий. Если сейчас газеты имеют возможность отчислять НДС 10%, то при принятии инициативы будут платить, как все, 18%. К тому же вырастут платежи в фонды.

"Вообще, в основе экономических проблем печатных изданий лежат отнюдь не налоги, а состояние дел с бизнесом, т.е. у потенциального рекламодателя. А нет экономики — нет и рекламы. СМИ вынуждены идти на поклон к власти, выпрашивать у нее копейки вместо того, чтобы честно освещать ее деятельность, ставить проблемные вопросы", — отметил собеседник агентства РИА "Новости".

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА "Новости"
Теги: налоги  реклама  СМИ  интернет  бизнес 



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Комментарии

  • уже не читатель21:28, 28.03.2013#

    Да в ваших газетах уже и сейчас нечего читать. Одна статья в газете, а все остальное- одна лабуда, примитивная, никому не нужная реклама и полгазеты-досуг и сплошной публичный дом от геев до группового секса. Позор! И при этом вы еще ноете! За что вам предоставлять льготы- за рекламу проституции?

  • Псевдоним08:16, 29.03.2013#

    Наши (Приморские) СМИ как-то совсем неинтересны. Лишь бы что-то жаренное, попугать, постращать, пустить слух. Закроют - не жалко.

  • Замполит13:56, 29.03.2013#

    Уже не читатель, а вы хоть одну рекламу для геев и группового секса в газетах "Конкурент" и "Золотой Рог" найдите. Ну, хоть одну. . .

  • уже не читатель12:56, 31.03.2013#

    Если бы здесь речь шла только об этих двух газетах, Ваш вопрос был бы уместен. А так как они рассуждают обо всех Дальневосточных СМИ, которые напичканы предложениями сексуального характера, отсюда и вывод. И заявление А. Пушкарева "А читатель должен получать информацию не однобокую, а разностороннюю, из разных источников" - просто обескураживает! Вы получаете эту разностороннюю информацию из наших газет? Одна и та же информация одними и теми же словами ( только авторы могут быть разными под этой информацией) тиражируются во всех газетах. Ну и зачем нам такие новости в газетах, которые в Интернете уже выложили все информагентства?

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