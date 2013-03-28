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Малый бизнес: итоги 2012 года
Что представляет собой малый бизнес Приморья, в каких сферах работает и скольких жителей края кормит? Обратимся к официальной статистике.
В 2012 году в крае действовало 30,6 тыс. малых и 225 средних предприятий, на которых работало соответственно 143,9 тыс. человек (15% всех занятых в экономике края) и 22,4 тыс. человек (2%), - сообщает Приморскстат. Среднемесячная зарплата на малых предприятиях за 2012 год составила 16184 рубля (59% средней заработной платы по краю), средних – 23936 рублей (87%). Общий оборот организаций малого бизнеса по итогам 2012 года - 352 млрд. рублей (34% оборота всех организаций края), по средним предприятиям – 101,1 млрд. рублей (10%).
Что касается сферы деятельности, то малые предприятия работали, в основном, в сфере торговли, операций с недвижимым имуществом, транспорта, строительства и обрабатывающих производств. А также внесли весомый вклад в выпуск промышленной продукции: ими производится весь краевой объем окон и полимерных дверей, трикотажных и ювелирных изделий. В целом в данном секторе экономики выпускается 92% краевого объема мебели, 86% книг, брошюр и листовок, 46% древесины, 45% минеральных и газированных вод, 40% хлеба, хлебобулочных изделий, по 31% - мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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