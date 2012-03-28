Приморье присоединилось к кампании «Лицензионное ПО - просто и безопасно»

По данным исследовательской компании IDC, уровень компьютерного пиратства в России составил в 2011 году 64%, снизившись по сравнению с 2010 годом на один пункт, а с 2007 годом - сразу на четырнадцать. При этом все больше руководителей бизнеса приходят к пониманию того, что использование лицензионного программного обеспечения (ПО) - это не только гарантия юридической чистоты, но и серьезная экономия бюджета.

На прошлой неделе в Приморском крае стартовала кампания «Лицензионное ПО - просто и безопасно». Проект направлен на оказание содействия компаниям малого и среднего бизнеса в формировании собственной ИТ-инфраструктуры и оснащении рабочих мест лицензионными программными продуктами.

Проект инициирован совместными усилиями Приморского отделения "Опоры России", Торгово-промышленной палаты Приморского края, ассоциации правообладателей BSA, a также компаниями Microsoft, «Лаборатория Касперского», Adobe, «1С-Юманс», «Ланит ДВ» и «Акцент» при поддержке администрации Приморского края и отдела «К» МВД России по Приморскому краю.

В пресс-конференции, посвященной запуску программы, приняли участие заместитель директора департамента связи и массовых коммуникаций администрации Приморского края Татьяна ЛАДЫГИНА, представитель Владивостокского отделения "Опоры России" Александр ВШИВКОВ, руководитель Центра Интеллектуальной собственности Торгового промышленной Палаты Приморского края Раиса ПАК, директор макрорегиона Сибирь и Дальний Восток Microsoft Ирина МАКСИМОВА, директор «1С-Юманс» Владимир МЕДВЕДЕВ, руководитель службы маркетинга ЗАО «Ланит ДВ» Вера БОЛТОВА и начальник отдела «К» МВД России по Приморскому краю Александр ГУБИН.

Чем грозит использование пиратского ПО

Использование пиратского ПО в коммерческой деятельности предприятия делает руководителей предприятий нарушителями закона, а компании подвергает технологическим, финансовым, репутационным и юридическим рискам. При использовании нелицензионного ПО учащаются случаи сбоев и потери данных, «успешных» вирусных атак, кражи персональной информации, в том числе идентификационных данных для доступа к банковским инструментам. Согласно проведенным исследованиям, 96% пиратского ПО распространяется или в виде «урезанной» версии продуктов или «дополненной» вредоносным или нежелательным программным кодом.

Пользователи пиратского ПО не имеют доступа к полным и своевременным обновлениям и не получают техническую поддержку производителя. По данным исследований критические сбои информационных систем на 35% чаще возникают в организациях с высоким уровнем использования нелицензионного ПО, при этом затраты на их устранение в среднем в 3 раза выше, чем у организаций, использующих преимущественно лицензионное программное обеспечение.

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Основная задача кампании «Лицензионное ПО - просто и безопасно» - повысить осведомленность представителей малого и среднего бизнеса об экономических, технологических, деловых и юридических рисках, возникающих при использовании нелицензионного ПО.

«В настоящее время в Приморье успешнее всего развиваются те отрасли экономики, в которых наиболее востребованы информационные технологии. Формирование условий, необходимых для успешного и инновационного развития региона, невозможно без соблюдения законов в области защиты авторских прав. Мне приятно отметить, что ситуация с соблюдением авторских прав во Владивостоке улучшается. На наш взгляд, если такие права нарушаются, это прямое следствие недостаточности информированности пользователей о достоинствах лицензионного программного обеспечения и рисков, возникающих при использовании контрафактной продукции. Наша задача, как органа власти, оказать помощь государственным учреждениям, коммерческим предприятиям и организациям правильно сориентироваться на этом рынке. Я надеюсь, что программа «Лицензионное ПО - просто и безопасно» поможет компаниям Приморья разобраться в вопросах лицензирования программных продуктов. Крайне важно, что крупные компании-правообладатели принимают участие в этом проекте. Например, такой гигант ИТ-рынка, как компания Microsoft, очень помогает своей экспертизой, ресурсами и специальными предложениями для местных организаций», - отметила Татьяна Ладыгина.

Ирина Максимова пояснила, что Microsoft ведет активную просветительскую деятельность и рассказывает о том, что технологические риски и финансовые потери, возникающие при безответственном отношении к вопросу лицензирования программного обеспечения, наносят огромный ущерб бизнесу организации. Кроме того, Microsoft проводит разъяснительную работу в области авторского права, поскольку зачастую само это понятие трактуется ошибочно. Microsoft не занимается борьбой с пиратством. Этим по российскому законодательству занимаются исключительно правоохранительные органы.

Отдел «К», по словам Александра Губина, проводит регулярные проверки, где главной целью является профилактика среди конечных пользователей, убеждение владельцев предприятий перейти на использование лицензионного софта. Если убеждение не действует, применяются более строгие способы воздействия.

«Отсутствие права на техническую поддержку и обновления делают стоимость владения контрафактным ПО выше, чем лицензионным. Microsoft считает своим долгом донести эту информацию до представителей бизнеса, помочь сделать правильный выбор, чтобы в конечном итоге повысить производительность труда и рентабельность инвестиций», - говорит Ирина Максимова.

Участники пресс-конференции едины в мнении, что бороться с «пиратами» необходимо. Владимир Медведев привел очень показательный пример. «Игра «1С: Дальнобойщики» - очень сложный и дорогой в разработке продукт. Она разрабатывалась в течение 6 лет коллективом из 40 человек. «1С», финансируя эту разработку, несла серьезные предпринимательские риски. В итоге получился продукт, который, в том числе успешно продается и на рынке США. У «пиратов» все проще – они снимают исключительно «сливки». Себестоимость изготовления диска, плюс коробка и полиграфия равны... 7 рублям. Доходность легального производителя софта редко достигает 30%, доходность «пирата» находится в диапазоне от 100% до 900%. Легальный производитель организует очень сложное высокотехнологичное производство, которое требует многочисленных затрат. Затраты «пиратов» – это кусок пластмассы с украденным произведением. Понятно, что в таких условиях о честной конкуренции речи идти не может. Правообладатели заботятся о своих пользователя и при этом вынуждены бороться за свои права», - рассказал директор «1С-Юманс».

В рамках кампании «Лицензионное ПО - просто и безопасно» запущен информационный портал, который находится по адресу http://www.legalpo.ru. На портале можно получить информацию на наиболее актуальным вопросам лицензионного ПО, посмотреть контактную информацию партнеров, которые подключились к этой инициативе и могут помочь организациям в приобретении лицензионных продуктов.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».