Приморье обогреют когенерацией

Выбор российского поставщика может ударить по интересам японской Kawasaki

Власти Приморья попытаются разрешить кризисную ситуацию с КГУП «Примтеплоэнерго» (крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края) за счет новых технологий. В этом случае регион может выступить испытательным центром для массового внедрения объектов когенерации - комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Ставка при этом будет сделана на российские технологии, что может ударить по интересам японского поставщика газовых турбин малой мощности Kawasaki Heavy Industries.

ООО «Распределенная генерирующая компания» (РГК, Самарская область) может инвестировать 4-6 млрд рублей в создание на территории Приморья когенерационных энергетических центров. Соответствующее соглашение врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО и заместитель гендиректора ООО «РГК» Евгений КОНОПЕЛЬКИН подписали на площадке Инвестиционного форума в Сочи. Более точная сумма требуемых вложений будет определена после проведения компанией исследования, направленного на изучение условий реализации проекта.

В частности, РГК определит спрос на энергоресурсы у населения и предприятий Приморья, подберет земельные участки под строительство энергоцентров, проанализирует доступность подведенных к ним коммуникаций, проработает вопрос об оформлении градостроительной и архитектурной документации.

Предполагается, что за счет создаваемой инфраструктуры в Приморье будет увеличена мощность и улучшена материально-техническая база объектов энергоснабжения.

Когенерационные энергоцентры - установки, вырабатывающие одновременно тепловую и электрическую энергию. Представляют собой самостоятельные, полностью автоматизированные инженерные сооружения, работающие в автономном режиме.

Досье "Золотого Рога": ООО «Распределенная генерирующая компания» зарегистрировано в с.Тимофеевка Ставропольского района Самарской области с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственным учредителем компании является ее гендиректор Вячеслав ШЕЯНОВ.

Отметим, что «РАО ЭС Востока», а за ним материнская «РусГидро» активно пытаются привлечь на Дальний Восток Kawasaki Heavy Industries. Полтора года назад гендиректор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ озвучил, что японцы могут начать поставки оборудования для пилотных проектов в Якутии и Владивостоке. В случае удачного опыта Kawasaki обещала локализовать производство турбин на Дальнем Востоке.

«Этот проект важен для решения локальной энергетической проблемы — необходимости сокращения потребления завозного дизельного топлива. Дизельную генерацию необходимо переводить в том числе на сетевой и привозной газ», - отмечал г-н Толстогузов.

В июле 2017 года ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» (совместное предприятие японских компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Sojitz Corporation) открыло офис во Владивостоке. Это первое в России сервисное подразделение Kawasaki Heavy Industries Ltd. по обслуживанию газотурбинных установок.

После церемонии открытия гендиректор АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН и гендиректор ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» Томоки СИОКАВА подписали договор на поставку деталей для газотурбинных установок Kawasaki, которые используются в качестве основного генерирующего оборудования на мини-ТЭЦ острова Русского во Владивостоке.

Досье "Золотой Рог": ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» зарегистрировано в марте 2017 года во Владивостоке. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Kawasaki Heavy Industries Ltd. принадлежит 51% долей ООО, Sojitz Corporation – 49%. Непосредственно Kawasaki реализует свою продукцию через Sojitz Corporation, таким же образом организовано ее обслуживание.

Отметим, что Минпромторг РФ поддерживает перевод небольших ТЭЦ на работу с использованием российского парогазового оборудования.

«Положительно, конечно (относимся). Вообще нужно постепенно переводить на когенерацию с использованием российского энергетического оборудования», - сказал министр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ, отвечая на вопрос «Интерфакса» об идее финансирования такой модернизации через энергорынок.

Одним из вариантов рассматривается проведение конкурентного отбора мощности для реконструкции теплофикационных объектов - так называемый КОМ РТО. Минпромторг разработает перечень оборудования конкретных российских поставщиков, которое может использоваться для создания на ТЭЦ парогазового цикла с заменой паросилового оборудования. В свою очередь Минэнерго создаст механизм оплаты такой модернизации.

Планируется, что в этом отборе будут участвовать небольшие электростанции, которые производят тепловую энергию и электроэнергию в совмещенном цикле. При этом из-за устаревания оборудования как производители электроэнергии они не эффективны и не востребованы, но рынок вынужден оплачивать эту мощность, так как станции параллельно с производством электричества вырабатывают теплоэнергию для населенных пунктов.

В рамках модернизации устаревшее оборудование будет заменено на типовые комплекты ПГУ (входят - газовая турбина, генератор, трансформатор, котел-утилизатор, паровая турбина) российского производства. Модернизированная таким образом электростанция будет работать по модели договоров о предоставлении мощности (ДПМ), аналогичной той, которая действует для строительства возобновляемых источников энергии.

Олег КЛИМЕНКО.