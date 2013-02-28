Во Владивостоке презентуют Кантонскую ярмарку

1 марта в 10.30 во Владивостоке в гостинице «Версаль» для приморских бизнесменов пройдет презентация «113 китайской импортно-экспортной ярмарки», крупнейшей выставки Юго-Восточной Азии.

Организаторами мероприятия являются Министерство коммерции КНР, Правительство провинции Гуандун и Центр Внешней Торговли Китая. Встреча будет приурочена к 113-ой Выставке Импорта и Экспорта в Китае, которая откроется в Гуанчжоу 15 апреля. Она входит в тройку крупнейших выставок мира.

«На сегодняшний день наблюдается рост экспортно-импортных сделок между китайским и приморским бизнесом, однако по-прежнему существуют сложности при выборе надежного поставщика как с одной, так и с другой стороны. Подобные мероприятия помогают развитию партнерских отношений между бизнесом двух стран», - отмечают организаторы.

В ходе встречи представители приморского бизнеса смогут пообщаться с высокопоставленными сотрудниками Центра Международной Торговли Китая, а также получить контакты потенциальных партнеров и поставщиков из Азии. В свою очередь китайская делегация подробно расскажет о преимуществах выставки и возможностях, которые она дает приморскому бизнесу.

Кантонская ярмарка была создана в 1957 году. Проходит в Гуанчжоу два раза в год: весной и осенью. Она дает возможность производителям Китая найти своих клиентов, а бизнесменам из разных стран – найти новые возможности, новые товары, встретить будущих партнеров, увидеть и оценить масштабы китайского производства. Объем заключенных на ярмарке сделок составляет десятую часть годового объема всего китайского экспорта. Ожидаемое количество участников Canton Fair 2013: около 20 000 экспонентов и 200 000 посетителей из более, чем 210 стран.

Кантонская Ярмарка в Гуанчжоу – событие, которое стоит посетить любому начинающему или уже опытному бизнесмену.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, газета «Золотой Рог», Владивосток.