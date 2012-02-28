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За состоянием моста через пролив Босфор Восточный следят спутники

28 Февраля 2012, 15:23 | Владивосток

На мостовом переходе через пролив Босфор Восточный завершено разворачивание уникальной системы геодезического и метеорологического мониторинга, позволяющей осуществлять комплексный контроль за состояниянием гигантской конструкции с помощью сразу двух глобальных навигационных спутниковых систем – ГЛОНАСС и GPS.

Данные с приемников глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS о местоположении контрольных точек непрерывным потоком поступают в центр управления мониторингом, сохраняются и доступны для анализа качественного состояния мостового перехода, – отметил ведущий специалист по системам мониторинга компании «НАВГЕОКОМ» Павел ЖИЛЬЦОВ. – Также в систему поступают данные с датчиков ветра и температуры, они позволяют учесть ветровое и температурное воздействие на конструкцию моста, которая к настоящему моменту уже достигла рекордных показателей по высоте пилонов и длине главного пролета.

- Ввиду предстоящего замыкания центрального пролета, отслеживание поведения консолей со стороны полуострова Назимова и острова Русского становится главной задачей мостостроителей на ближайшее время, – подчеркнул директор филиала ОАО «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей БАРАНОВ.

После ввода моста через пролив Босфор Восточный в эксплуатацию уникальная комплексная система мониторинга объединит в себе систему контроля состояния конструкций, автоматизированную систему управления дорожным движением и охранную систему безопасности, сообщает пресс-служба ООО «УСК МОСТ»."Золотой Рог".

Автор: По сообщениям пресс-служб
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